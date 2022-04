Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile ilgili brifing aldı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak olan ve çalışmaları tüm hızıyla devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin şantiye alanında yüklenici firma yetkililerinden brifing aldı.

Başkan Büyükkılıç, yüzde 70 tamamlanma oranı ile inşaat çalışmaları sürdürülen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin şantiye alanında yüklenici firma yetkililerinden proje hakkında detaylı bilgi aldı. Büyükkılıç'ın brifing toplantısında Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ve yüklenici firma yetkilileri hazır bulundu. 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki alanda 1 milyon metrekarenin tamamen yeşil alan ve peyzaj ile sosyal donatılarla dolu olacak şekilde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince projelendirilen ve bu doğrultuda çalışmaları sürdürülen projelerin son durumu değerlendirildi. Buna göre sosyal donatılardan Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin yüzde 78, İdari Bina'nın yüzde 84, 3 adet Millet Kıraathanesi'nin yüzde 85, Depo-Hangar Yapısı'nın yüzde 90, 26 adet Büfe'nin yüzde 70, 3 adet Giriş Takı'nın yüzde 70, 3 adet Güvenlik Kulübesi'nin yüzde 30, Biyolojik Gölet'in yüzde 80, 4 adet Köprü'nün yüzde 75 oranında ilerleme seviyesinde olduğu ifade edildi.

6 adet kuyu binası, 96 adet engelli, 28 adet otobüs otoparkı olmak üzere toplam 3 bin 394 adet otopark alanının yer alacağı projede, bisiklet ve koşu, yürüyüş yollar, piknik alanı, servis yolları, 2 ayrı etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları, spor sahası alanları ve süs havuzlarının da yer alacağı belirtildi. Ayrıca projede, köpek eğitim alanı, geleneksel takvim, konser gibi etkinliklere hizmet edecek sahne kurulum alanı ve amfi, özel tasarlanmış çiçek bahçeleri, yapay tepelikler, kaykay pisti, pilates ve yoga sahaları, güneş saati, spor alanlarının etrafında her biri 123 kişilik 14 adet tribün ve model araç-drone pistinin bulunacağı, brifingde Başkan Büyükkılıç'a detaylı şekilde anlatıldı. Projeye desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'a teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, yeşiliyle, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, etkinlik ortamlarıyla, yeme-içme mekanlarıyla, müzeleriyle, kütüphanesiyle fonksiyonları say say bitmeyecek bir projeyi şehre kazandıracaklarını ifade etti. - KAYSERİ