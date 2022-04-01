Başkan Büyükkılıç: "Ramazan'da insanların gönlünde yer edinmek için çalışmalıyız"

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, on bir ayın sultanı Ramazan dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ruhumuzun gıdası, bedenimizin şifası ve gönlümüzün huzuru olan aylarımızın sultanı Şehr-i Ramazan gönlümüze, şehrimize hoş geldi safa geldi" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajında ayrıca, "Bizleri bir Ramazan ayına daha kavuşturduğu için Cenab-ı Allah'a şükrediyor, huzur ayı Ramazan'dan istifade etmeyi temenni ediyorum. Bu vesile ile başta Kayserili hemşerilerim olmak üzere tüm İslam Aleminin Şehr-i Ramazan'ı mübarek olsun" ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç, Ramazan'ın af ve mağfiret ayı olduğunu vurguladığı mesajında Allah'ın affına mazhar olmak ve insanların da gönlüne dokunmak için gayret gösterilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları paylaştı:

"On bir ayın sultanı, baş tacı Ramazan'a ulaştık. Elhamdülillah. Ramazan ayında, bu af ve mağfiret ayında Cenab-ı Allah'ın rahmetinden istifade eden birer kul olmak, Peygamber Efendimize layık birer ümmet olmak, insanların da gönlünde yer etmek için gayret göstermeliyiz. Bu niyet ve bu gayret ile Şehr-i Ramazan'ı ihya ederiz umarım."

Duaların kabul olduğu, gönüllerin ihya olduğu, bedenlerin de şifa bulduğu Ramazan-ı Şerif'te, birliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin önemine değinen Başkan Büyükkılıç, "Ramazan bir tarafıyla ibadettir, kulluktur diğer tarafıyla kardeşliktir. Bir yandan ibadet eder, kulluk vazifemizi yerine getirirken, diğer taraftan da kardeşliğin, birliğin, dayanışmanın gereğini yapar, toplum olarak adeta şifa buluruz. Toplumu ayakta tutan birliktir, dayanışmadır. Toplumun olmazsa olmazı bu olguları iftarlar ile teravihler ile sahurlar ile gerçekleştiririz. Ramazan-ı Şerif'in kulluğumuza ve kardeşliğimize katkı sağlaması dileklerimle tekrardan Ramazan'ımız kutlu, bereketli ve mübarek olsun diyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel