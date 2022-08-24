Başkan Büyükkılıç: 'Kırsal mahallelere 2 ayda 276 kilometre asfalt kaplama çalışması yaptık'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kesimlere yönelik son iki ayda 276 kilometre asfalt kaplama çalışması yapıldığını açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kesimlere yönelik son iki ayda 276 kilometre asfalt kaplama çalışması yapıldığını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın önderliğinde kent merkezinde birçok noktada yoğun çalışmalar sürdürürken, aynı zamanda kırsal mahallelerde de hizmet ve yatırımlarına devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gelişen, güzelleşen ve genişleyen Kayseri'mizin 16 ilçe belediyesi ile el ele, gönül gönüle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve konforu adına daha kaliteli hizmet anlayışıyla Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimize yatırımlarımız, projelerimiz ve hizmetlerimiz aralıksız sürecek" dedi.

Büyükkılıç, kırsal mahalle yollarına sathi asfalt kaplama çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizce kırsal mahalle yollarında sathi asfalt kaplama ihalesi 6 Haziran Pazartesi günü yapılmıştı. İhale çerçevesinde Kayseri'nin kırsal mahallelerinde yıl içerisinde 14 ilçede toplam 585 kilometre, I. kat ve II. kat sathi olacak asfalt kaplama işi ihalesinden şu ana kadar 276 kilometre sathi asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştirildi" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçe yollarında konfor ve güvenliğin arttırılması ve kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için yol çalışmalarını tüm hızıyla sürdüreceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ