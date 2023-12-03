Başkan Büyükkılıç: "Kayseri'yi tanıtma gayretindeyiz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi ulusal ve uluslararası boyutta tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bizi seven, güvenen ve seçen hemşehrilerimize layık olma, hayırseverliği ile meşhur olan güzel insanların hizmetkarı olma yönünde gayret gösteriyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde katıldığı bir programda, Büyükşehir Belediyesi'nin proje ve yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu. 1 milyon 260 bin metrekare alana sahip Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 1 milyon metrekare alanın sadece yeşil alan olarak tasarlandığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi;

"Erciyes'in eteğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeyiz. Burası 1 milyon 260 bin metrekare, Türkiye'nin en büyüklerinden birisi o açıdan bizim için de önemli. Bizim anlayışımızın yerel yönetimlere iş başına gelmeden önce dört beş kullanılabilir park ya var ya yoktu. Onların da etrafı dikenli tellerle çevriliydi. Şimdi Allah'a şükürler olsun sırf merkezde 2 binin üzerinde fonksiyonel, bakımlı, vatandaşın rahatlıkla girdiği çıktığı, eğlendiği, dinlendiği, keyifli mekanlar olarak nitelendirdiği parklarımız mevcut. Bu güzelliğe bir güzellik daha kattık, 1 milyon 260 bin metrekarelik bir alanı da millet bahçesi olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Burası yaklaşık 1 ay önce vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bir değişiklik olsun dedik, Gastronomi Günleri adı altında 3 gün burada gastronomi günleri yaptık ve adeta doldu, taştı. Yemek çeşitliliğiyle de hem ulusal bazda hem uluslararası bazda kendisinden söz ettiren bir şehir olarak gündemde yerini aldı. 1 milyon 260 bin metrekarenin 1 milyonu sadece yeşil alandan ibaret. Değişik ağaç çeşitleri, değişik çiçek bahçeleri, meyve bahçeleri var içerisinde. Aynı zamanda 326 tane oturma mekanı var ve vatandaşlarımızın rahatlıkla piknik yapacağı ortam var."

Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan etkinlik alanları ve 39 bin metrekarelik biyolojik gölet hakkında bilgiler vererek, "69 bin metrekarelik etkinlik alanı diye nitelendirdiğimiz alan var. Gastronomi etkinliğini de burada yaptık. 7 bin metrekare ayrıca bir etkinlik alanımız var. Biyolojik gölet diye nitelendirdiğimiz canlıların ve içerisinde bitkilerin olduğu 39 bin metrekare, 2,5 kilometre uzunluğunda bir göletten söz ediyoruz. Etrafında vatandaşlarımız sahilde yürür gibi yürüyorlar. Gecesi ayrı bir güzel gündüzü ayrı bir güze" dedi. Kayseri'nin bisiklet kullanımına en uygun şehirlerden biri olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, millet bahçesi içerisinde yapılan bisiklet yollarından söz etti. Büyükkılıç, yeni yapılan yollarda mutlaka bisiklet yolunu kurguladıklarını belirterek, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin keyifle yaralandığı oyun alanları var. Bu alanlar doluyor taşıyor. Yeme içme mekanlarıyla, eğlence alanlarıyla, bisiklet yollarıyla, yürüyüş alanlarıyla adeta doluyor taşıyor. Bu arada da KAYBİS marifetiyle bisiklet hizmetleri de veriyoruz. Kayseri'de yeni yaptığımız yolların tamamında mutlaka bisiklet yollarını kurguluyoruz ve olmazsa olmaz olarak nitelendiriyoruz. Çünkü Kayseri bisiklet kullanımına en uygun şehirlerden biri" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde vatandaşlara hizmet veren spor alanlarına da değinerek, "Yine sportif mekanlarımız var. Voleybol alanları, basketbol alanları, kapalı spor alanları, yüzme havuzlarıyla, fitness merkeziyle, saunasıyla bu çalışmalar var. Aynı zamanda bu çalışmalarla birlikte vatandaşlarımızın ibadetlerini de rahatlıkla yapabileceği, ihtiyaçlarını gidereceği ortamlar mevcut. Hiçbir canlı unutulmadı burada, köpekleriyle gelen vatandaşlarımız, onların köpeklerinin hem eğitim alacağı hem de kendisinin mekanlardan faydalanacağı bir ortam" şeklinde konuştu. Kayseri'nin açık hava müzesi konumunda bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Mutfak Sanatları Merkezi tamamlanma aşamasında, içerisinde yeme içme mekanları, atölyeleri. Sıradan bir hizmetten ziyade Kayseri'ye özgü hizmetlerle burayı buluşturmaya çalıştık. Kayseri bir açık hava müzesi niteliğinde o açıdan da turizm odaklı çalışmalarda da arzu ediyoruz. Ticaretin merkezi, sanayinin merkezi. Son yapılan kazılarda 7 bin yıl öncesine giden Kültepe Kaniş-Karum dediğimiz bölgeden çıkan tabletlerle hem ticaretten hem sosyal içerikli sözleşmelerden, anlaşmalardan söz ediliyor. Onu da müzeleştirmek için yer altında 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir müze yapmak suretiyle onu da hayata geçiriyoruz. Gastronomi konusunda yenilikçi şehirler listesine girdik UNESCO'nun ve bu alandaki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Gastronomi merkezini de bu anlayış içerisinde hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin, büyükşehirlerin konforunu taşıyan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir şehir olduğunun altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti;

"Kayseri, Büyükşehir olarak 1,5 milyon nüfusu olan bir şehir. Ticaretin ve sanayinin merkezi. Şehrimizin batısında organize sanayilerimiz, doğusunda da yine bir organize sanayimiz, 4'üncü organize de tamamlanma aşamasında. 2 bine yakın sınai manada tesislerimiz var. Buranın ulaşım ağı çok önemli. Şehirde doğudan batıya ulaşım sağlayan tramvay hattımıza eklentiler yaptık. Kayseri, büyükşehirlerin konforunu taşıyan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir şehir. Sağlık alanında şehir hastanesiyle, Erciyes Üniversitesi Hastanesi'yle ve 30'a yakın diğer özel, kamu hastaneleriyle, eğitim alanında 5 üniversitesi ve diğer alanları, ulaşım alanında alternatif yollar. Bizim yollarımız çok geniştir. Yollarımızın standardı yüksek. Yine Belsin bölgesinde bir tramvay hattımızla hem şehir hastanemizin hem terminal binamızın hem de alışveriş merkezi var o bölgeye giden ağımızı genişlettik. Otobüs sayımızı arttırdık."

Havaalanı terminal binası açılışa hazır

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Havaalanı Yeni Terminal Binasının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını kaydeden Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederek bunu da paylaşmak istiyorum; havaalanı terminal binamız bitti, açılışa hazır. İnşallah millet bahçemiz de terminal binamız da bu ulaşım ağlarımız da hizmetleri buluşturduk. Resmi açılışlarını da beyefendiye yaptırıp, Sayın Cumhurbaşkanımıza. O şehrimizi çok sever, şehrimiz de onu çok sever. Bu anlayış içerisinde hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu çalışmaları salt merkezde yapmıyoruz, 16 ilçe var Kayseri'mizde. Taşra ilçelerimizin tamamını da aynen merkezde ne varsa onları da yapma mantığı içerisinde ulaşımıyla, altyapısıyla, millet bahçeleriyle, millet kıraathaneleriyle ve diğer yeşil alanlarıyla" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Kapuzbaşı Şelaleleri ve Soğanlı Vadisi'ne ayrı bir parantez açarak, şunları kaydetti;

"Kapuzbaşı Şelaleleri, Niagara Şelalelerinden sonra en yüksek ikinci şelale. Dünya çapındaki bir değerimizi ulusal, uluslararası boyutta paylaşmamız lazım onun içinde yollarını tamamen sıcak asfalt yaptık. Balon turizmini gündeme getirdik, Soğanlı Vadisi. Sayın Valimize de teşekkür ediyoruz, bu konuda çalışmalara verdiği destekten dolayı. Orası adeta Kapadokya'nın giriş kapısı, biz de bu manada balon turizmiyle de şehrimizden söz ettirme adına da çalışmalar yapıyoruz. Kazılar yapıyoruz, mozaikler, 7,5 milyon yıl önce yaşamış fosiller çıkarttık. Ulusal ve uluslararası bazda gelen bilim adamları, onu da müzeleştiriyoruz."

Kayseri'yi ulusal ve uluslararası boyutta tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Büyükkılıç, "Şehrimizi sadece ulusal değil, uluslararası boyutta tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizi seven, güvenen ve seçen hemşehrilerimize layık olma, hayırseverliği ile meşhur olan güzel insanların hizmetkarı olma yönünde gayret gösteriyoruz" dedi. - KAYSERİ