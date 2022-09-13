Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri'de öğrencilerimizin barınma sorunu olmayacak'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nın tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını temenni ederek, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu işbirlikleri çerçevesinde Kayseri'ye üniversite öğrenimi...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nın tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını temenni ederek, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu işbirlikleri çerçevesinde Kayseri'ye üniversite öğrenimi görmeye gelen öğrencilerin kentte barınma sorununun olmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden 'genç dostu' ödülü alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın gençlere yönelik talimatlarıyla öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu çerçevesinde, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nda öğrencilere destek konusunda birçok yardımda bulunduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'ye üniversite öğrenimi görmeye gelen öğrencilerin kentte barınma sorununun olmayacağını dile ifade etti.

Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda daima öğrencilerin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" diyerek, şöyle konuştu:

"Şehrimizdeki sevgili yavrularımıza başarılar diliyorum. Bu sene Kayseri eğitim-öğretim alanında derecelere girdi. Dolayısıyla hepimizin göğsü kabardı. Artarak çoğalmasını da temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımızın elinden ödüller aldık. Genç dostu şehir, öğrenci dostu şehir. İki tane ödül almıştık. Bu ödüllerin gereğini yapma mantığı içerisinde dedik ki, evet genç dostu olarak yaptıklarımız var ama yeterli mi? Değil. Biz daha fazlası olur anlayışı ile yola çıktık. Biz yanınızdayız dedik ve birçok yardım kampanyası düzenledik. Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlerin yanında olmaya devam ediyoruz. Kentimize birçok öğrencimiz geliyor. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu işbirlikleri çerçevesinde kentimizde barınma sorunumuz olmayacak. Kayseri'mizde yurt sorunu olduğunu düşünmek bile istemiyoruz. Herkes yurduna yerleşecek. Yerleşemeyen olursa, olası mağdurluk durumunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu konuda kefil. Gerekli desteği verecek. Gerekiyorsa otelde kalacak. Gerekirse para yardımı desteği yapacağız. Hiçbir yavrumuzu mağdur etmeden irade göstereceğiz." - KAYSERİ