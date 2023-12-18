Başkan Büyükkılıç: "Kayseri, 104 yıldır örnek gösterilmeye devam ediyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Heyet-i Temsiliye Reisi' olarak Kayseri'ye gelişinin 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, "104 yıl önce cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından örnek gösterilen Kayseri'miz, bu gün de her alanda örnek gösterilmeye devam etmektedir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kemal Paşa'nın 'Heyet-i Temsiliye Reisi' olarak Kayseri'ye gelişinin 104. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında Kayseri halkının 104 yıl önce soğuk ve karlı havaya rağmen heyeti büyük bir coşku ve heyecanla karşıladıklarını anlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en fazla ziyaret ettiği şehirlerden birisi olan kadim kent Kayseri'de her seferinde daha da artan bir coşku ile karşılandığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Sanayisi, ticareti ve 6 bin yılı aşkın geçmişiyle anılan Kayseri'de, belediyede gerçekleşen toplantıya katılanlara Mustafa Kemal Paşa'nın memleketin içine düştüğü bu zor durumdan ancak, birlik ve beraberlik içerisinde, milletçe kurtulacağını söylemiş ve onlardan yardım istemiştir. Her derdin ilacı, birlik ve beraberlik bir kez daha tecelli etmiştir. Ay yıldızlı Türk Bayrağı'mıza, vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı olan ve her zaman bu şekilde tavrını ortaya koyan Kayserili hemşehrilerimiz bu sınavı da başarıyla geçmiştir."

Başkan Büyükkılıç, Kayserili yöneticiler olarak yapmış oldukları yatırımlarla çağdaş, modern, yeniliğe açık ve şehrin insanının hak ettiği refaha ulaşacak bir şehir olma yolunda gayret göstermeye devam edeceklerine dikkat çekerek, "104 yıl önce Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından örnek gösterilen Kayseri'miz, bu gün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm ülke tarafından her alanda örnek gösterilmeye devam etmektedir. Örnek alınacak şehir Kayseri'miz ile gurur duyuyoruz" diye konuştu. Kayseri'yi yarınlara hazırladıklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç mesajında; "16 ilçe belediyemiz ile el ele gönül gönüle, ortak aklı merkeze alarak, kadim kentimizin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her bir mahallesine varıncaya kadar hizmet götürmenin gayreti içerisindeyiz. Eşsiz güzelliklerle dolu kentimizi proje ve yatırımlarımızla yarınlara hazırlıyoruz. Başta Heyet-i Temsiliye Reisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere değerli heyetine, manevi huzurlarında 'hoş geldiniz' diyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ