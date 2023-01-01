Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, AGÜ'de Teknofest gençliğiyle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından düzenlenen söyleşide, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından düzenlenen söyleşide, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ile birlikte AGÜ'de öğrenim gören gençlerle bir araya geldi. Vali Gökmen Çiçek ile birlikte öğrencilerle sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç burada yaptığı konuşmada, "Sayın Valimle çok şükür şehrimiz adına ayrılmaz ikili mantığında haydi hep beraber Abdullah Gül Üniversitesi'ne dedik ve şuanda birlikteyiz. 2022'yi bitiriyoruz, 2023'ün sağlıklı, huzurlu, gönlünüzdekinin arzu ettiğiniz doğrultuda oluşması için dua ederek, hayırlı yıllar diliyorum" dedi.

Büyükkılıç, Kayseri'nin 5 üniversitesi olan güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Bir bakıma geçmişte makarr-ı ulema diye nitelendirilen bu anlayış içerisinde 5 üniversitemizin hayata geçmiş olması, 75 bin civarında üniversite öğrencisini bağrında barındıran bir şehir olması bizleri motive etmekte, keyiflendirmekte, sevindirmekte. Bizler hep konuşarak değil de dinleyerek daha çok yol almamız gerektiğini düşünen anlayışta hareket etmeliyiz. Çünkü gençlerimizi anlamak, dinlemek, onların varsa beklentilerine tabi ki yardımcı olmak doğru olanıdır" diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri'yi daha iyi noktalara taşımak için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biraz deneyimliyim ama çok şükür deneyimin, dinamik bir vali ile birlikte bu şehre çok büyük katkı sağladığını da hep beraber gözlemliyorsunuz. Kayseri'mizi daha iyi noktaya taşıma yönünde dayanışıyoruz. Endüstri ve ticaret merkezi olan bu güzel şehrimizi turizmin merkezi, eğitimin merkezi, sporun merkezi mantığı içerisinde de tanıtmaya özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en prestijli yarışlarından biri olarak kabul edilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın İstanbul'da gerçekleşen tanıtım toplantısını hatırlatarak, Erciyes Kayak Merkezi'ni kente kazandıran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti ve şunları söyledi:

"Hatırlanacağı üzere salı günü İstanbul'da bir çalışma yaptık. İnşallah 10-11-12 Mart günlerinde gençlerimizin daha çok yoğun olarak ilgi duyacağı motor yarışları şeklinde ve sanatçılarında geldiği 3 gün sürecek olan 100 civarında ülkede canlı yayınlarla şehrimiz ve bu potansiyelimizin naklen sunulacağı dolayısıyla şehrimizin de gündeme oturacağı bir çalışmaydı. Ulusal basında oldukça yer buldu inşallah uluslararası bağlamda da yer bulacağına inanıyoruz."

Başkan Büyükkılıç ayrıca, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni de Erciyes'in turizm potansiyeline kazandırdıklarını da dile getiren merkeze 6 tane daha saha ilave edeceklerini ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Genç dostu bir yönetim anlayışı benimsediklerinin altını çizen Büyükkılıç, "Genç dostu ve öğrenci dostu bir yerel yönetim olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden de ödüller almış bir yerel yönetim olarak, gençlerimize katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. 10 bin civarında üniversite öğrencimize karşılıksız eğitim yardımı yapıyoruz. Şu söylediğim cümle 40 milyon TL. İlkokul, ortaokul öğrencilerimize aynı şekilde gerekli desteklerimizi veriyoruz. İhtiyacı olan ailelere sosyal destek veriyoruz. Özel yavrularımıza fırsat verecek çalışmalarımızı yapıyoruz. Spor alanında değişik etkinliklerle buluşturuyoruz. KAYMEK yapmış olduğu çalışmaları ile 300 bin civarında vatandaşımıza dokunma projelerini hayata geçiriyoruz. Ama en önemlisi gerek kültürel, sosyal ve konservatuvar alanında ücretsiz hizmetler verdiğimizi de hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç gençlere, ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti ve 140 binişlik abonman kartın 100 TL'ye indirilmesi hizmetini de anlattı. Büyükkılıç, kentteki ulaşım hizmetleri noktasında bilgilendirmelerde bulunarak, "Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent tramvay hattımız hayata geçmek üzere. 10-15 gün içerisinde Ulaştırma Bakanımızın teşrifiyle hayata geçireceğiz. Talas hattını yaklaşık Mart ayına hayata geçirmiş oluruz. Hatlarımızı uzatıyoruz, tramvaylarımızın sayısını arttırıyoruz. Renklerini Kayserispor'umuzun rengi olarak çeşitlendiriyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında birlik, beraberlik mesajları da veren Başkan Büyükkılıç, gençlerin yanında olduklarını vurgulayarak, "Biriz, beraberiz hep beraber Kayseri'yiz. Hep beraber gençlerin yanındayız. Bunun bir bereket olduğuna inanıyoruz. Kayseri büyükşehirlerin konforunu sunan büyükşehirlerin sıkıntısını en az yaşattığına inandığım bir şehir. Yatırımda 30 büyükşehir içerisinde birinci sıraya oturan bir şehir" dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise, "Mustafa Varank bakanımız geldiğinde biz sizlerle bir araya geleceğiz diye söz vermiştik. Teknofest montların da geldiğini görüyorum, huzurlarınızdayız. Abdullah Gül Üniversitesi öğrencilerinin Türkiye çapında yaptığı dereceleri akademisyenlerin aldığı ödüllerin hatırı sayılır yer tuttuğunu biliyoruz" dedi.

Vali Çiçek, Kayseri'nin Türk tarihinde bir başka şehir olduğunu belirterek, kentin tarihi öneminden bahsetti.

Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, soru cevap şeklinde öğrencilerle sohbet havasında bir söyleşi gerçekleştirerek, gençlerin talep ve önerilerini de dinlediler.

Öğrenciler, Başkan Büyükkılıç'a gençlere yönelik yaptığı anlamlı ve önemli hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Söyleşide gençler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kayseri ziyaretlerinde söz verip, gönderdiği Teknofest montları giydi. - KAYSERİ

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