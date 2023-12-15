Başkan Büyükkılıç: "Hainler emellerine asla ulaşamayacaklar"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016'da düzenlenen canlı bomba terör saldırısının 7'nci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Milletimize bu acıları yaşatmak isteyen hainler, aziz milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği sayesinde emellerine asla ulaşamayacaklardır" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 17 Aralık 2016'da Talas ilçesi yolu, Erciyes Üniversitesi kavşağında, çarşı iznine çıkan Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu özel halk otobüsüne düzenlenen ve 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu kalleş PKK terör örgütü saldırısının 7'nci yıl dönümünde mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında 17 Aralık 2016 sabahında Türkiye'nin, Kayseri'de çarşı iznine giderken kalleş bombalı saldırıda şehit olan 15 askerin acı haberi ile uyandığını belirterek, o hain saldırının üzerinden tam 7 yıl geçtiğini ifade etti. 17 Aralık 2016'nın Kayseri tarihinin en karanlık ve en acı günlerinden bir gün olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Kalleş PKK'nın kolu TAK, yine kahpece saldırmış, askerimizin karşısına çıkmaya korkan teröristler kalleşçe çarşı iznine çıkan Mehmetçiğimize bombalı saldırı düzenlemişti. Saldırıda 15 kahraman askerimiz şehadet şerbetini içerken, 54 askerimiz de gazi olmuştu" dedi. Başkan Büyükkılıç, kalleş saldırıyı değil 7 yıl, bir ömür geçse de unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayarak, "Şehitlerimizi yüreğimize gömdük, cennet vatan uğruna elini, kolunu, bacağını ve gözlerini feda eden kahraman gazilerimizi bağrımıza bastık, dualarımız ile gazilerimize Cenab-ı Allah'tan şifalar diledik" diye konuştu. O kara günün hala dün gibi hafızalarda olduğunu belirten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Saldırının üzerinden 7 yıl geçti ama teröre kinimiz ilk günkü gibi dipdiri. Çünkü soğuk bir kış günü, otobüste sıcacık selfie çeken o yiğitlerimizin son fotoğrafları hala gözümüzün önünde. Çünkü Abdulsamet Özen, Kenan Döngel, Yunus Emre Duran, Serdar Amak, Fehmi Barçın, Uğur Korkmaz, Mustafa Cihan, Arif Tuğ, Kamil Tunç, Hasan İlhan, Raşit Yücel, Ahmet Taş, Muhammet Ali Ocak, Göksel Ağaçyetiştiren ve Mesut Yaşar'ı şehit verdik. Çünkü o gün, Kayseri'den Kocaeli, Bursa, Afyon, Zonguldak, Kırşehir, Rize, İstanbul, Gaziantep, Denizli, Ankara, Osmaniye, Erzurum ve İzmir gibi Türkiye'nin dört bir yanına şehit ateşi düştü. Çünkü teröre o gün, 15 yiğit, 15 kahraman, 15 vatan evladı, 15 anasının kuzusu, 15 babasının yiğidi yani 15 şehit verdik."

Başkan Büyükkılıç, tüm şehitleri rahmetle anarak, mesajında; "Şehadetlerinin 7'nci yılında, tüm şehitlerimizi ayrı ayrı anıyor ve Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Şehit ailelerimiz başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türkiye Cumhuriyeti'mize bir kez daha başsağlığı diliyorum. O hain saldırıda yaralanarak gazi olan kahramanlarımıza da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, her birini alınlarından öpüyorum. Milletimize bu acıları yaşatmak isteyen hainler, aziz milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği sayesinde emellerine asla ulaşamayacaklardır. Ne şehitlerimizi, gazilerimizi ne de o kalleş terör saldırısını unutmadık, unutmayacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ