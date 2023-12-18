Üye Girişi
Haberler

Başkan Büyükkılıç, gençlerle bir araya geldi

Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesisleri ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesisleri ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

Gençlere yönelik proje, faaliyet ve yatırımları ile her zaman onların yanında yer almaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesisleri'ni ziyaret etti. YKS sınavına hazırlanan gençlerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Büyükkılıç, öğrencilere derslerinde ve sınavlarında başarılar temenni etti. Gençler de Başkan Büyükkılıç'a gençlere özel yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Ders çalışan gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Büyükkılıç; "Melikgazi Belediye Başkanlığı dönemimizde hayata geçirdiğimiz Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesisleri'mizi ziyaret ederek, geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz ile bir araya geldik. Rabbim her birinin yolunu, bahtını açık etsin" diye konuştu.

İmza attığı hizmetler ve yatırımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden 'genç dostu' ödülü alan Başkan Büyükkılıç, gençlerin ve çocukların her zaman yanında yer alacaklarını söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Belediye Başkanlığı Memduh Büyükkılıç Kayseri Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title