Başkan Büyükkılıç: "Esnafımızın yüzü gülüyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından tadilat çalışmalarını tamamladığı Çarşı İldem'i ziyaret etti. Çarşıda, esnaf ve vatandaşlar tarafından coşkulu ve samimi bir şekilde karşılanan Başkan Büyükkılıç, "Bir ay içerisinde çalışmalar tamamlandı, esnafımızın yüzü gülüyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyükşehir belediyesi tarafından tadilat çalışmalarını yaptığı Kale İldem Çarşısı'ndaki esnafları ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç'a ziyaret esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Serdar Öztürk ile daire başkanları da eşlik etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden, onların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Çarşıda gezen gençlerle ve çocuklarla da yakından ilgilenen Büyükkılıç, 'Sarı kırmızı denilince akla Kayseri spor gelir' diyerek çocuklara Mondihome Kayseri spor forması ve atkıları hediye etti. Başkan Büyükkılıç'ı sıcak ve samimi şekilde karşılayan esnaflar da Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek; "Bu kadar kısa süre içerisinde olacağını tahmin etmiyorduk, esnaf çok mutlu oldu" ifadelerinde bulundular. Büyükkılıç ise "Sizler kazanırsanız, sizlerin yüzü gülerse bizim yüzümüz güler. Kayseri esnaf şehridir, esnaflar da kadirşinas kesimdir, teşekkür etmesini de biliyor, bizleri her zaman sahipleniyor, bizler de sizlere layık olmak için gayret ediyoruz, ekibimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini bir vatandaş, Büyükkılıç'ın insanların gönüllerinde köprü kurduğunu belirterek, "Başkanım şunu fark ettim, sizin hizmetlerinizden öte, insanların gönüllerine inanılmaz köprü kurdunuz, ben her yerde bunu anlatıyorum. Halkın içinde olduğunuz için Allah işinizi rast getirsin. Sizin isminizin geçtiği her noktada Memduh başkanım diyorlar, başka bir şey demiyorlar, inanılmaz seviyorlar, buna canlı şahit oldum" diye konuşurken, Başkan Büyükkılıç da "Sağ olasın, Allah onların sevgisine layık kılsın. Teşekkür ediyoruz, Allah sizlere layık kılsın" diye cevap verdi. İldem çarşı ziyaretinde açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "İldem bölgemizdeyiz. Değerli muhtarlarımızla ve çarşımızın kıymetli başkanıyla birlikteyiz. Kale İldem Çarşısı diye geçen kısacası Kale'den gelen esnaflarımızın 8 yıldır burada rızkını temin etmeye çalıştığı bir çarşımız. Elbette zaman içerisinde ufak tefek eksiklikleri oluyor, onları giderme bağlamında ekibimiz sağ olsun taleplerini yerine getirdi. Bir ay içerisinde çalışmalar tamamlandı, esnafımızın yüzü gülüyor. Bizleri de kahve ikram etmeye davet ettiler. Kahveleri de gerçekten nefismiş. Ekibimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum" diye konuştu. Vatandaşları Kale İldem Çarşısı'na davet eden Büyükkılıç, şunları söyledi;

"Esnafımıza helalinden bol rızık temenni ediyorum. Değerli muhtarımızın ilgili bir şekilde yaklaşımını da bir hanımefendinin böyle bir muhtarlık örneği sergilemesinden dolayı ayrıca kendisini tebrik ediyorum. Hep beraber muhabbete vesile olup, buradaki insanlara kaliteli hizmet vermek, fiyatları makul, ürün çeşitliliği de oldukça fazla. Tramvay hattımız olduğuna göre şahsen kardeşlerimize tavsiye ederim, Kale İldem Çarşımızı da unutmamalarını tavsiye ederim. Nasıl olsa İldem'den tramvay çıkıyor Şehir Hastanemizin önünden Kumsmall'a kadar gidiyor oradan da çıkıyor buraya kadar geliyor. Hizmetin kalitelisi, ulaşımın en güzeli var. Esnafın uygun fiyatta hizmet vereni var, buyurun diyoruz."

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin büyükşehirlerin konforunu sunarken büyükşehirlerin sıkıntısını en az yaşatan bir şehir olduğunu ifade ederek, "Biz sizleri seviyoruz, dua ediyor, teşekkür ediyoruz. Önemli olan şehrimizin olumlu olarak anılması, bu huzur şehrinin kıymetinin bilinmesi. Büyükşehirlerin konforunun olduğu, büyükşehirlerin sıkıntısının en az olduğu bir şehir olarak hafızlarda yer etmesi. Bu anlayış içerisinde tekrar esnafa hayırlı işler temenni ediyoruz" dedi. İldem Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Emine Kurhan da Başkan Büyükkılıç'a hizmetlerine ek olarak bölgeye kazandırılacak sosyal tesis için de ayrıca teşekkür ederek, "Yaptıklarınız için size çok teşekkür ediyorum. Sosyal tesisi mahallemize, bölgemize getirdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ olun" dedi. Başkan Büyükkılıç, İldem'de yapımı süren sosyal tesisin tamamlanma aşamasında olduğunu kaydederek, bölgedeki çocukların ve gençlerin daha eğitimli, daha donanımlı bir şekilde kendilerini yetiştirmeleri adına fırsat sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, "Gençlerimizi çok seviyoruz. Şimdiden tesisimiz de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İçerisinde yüzme havuzuyla, spor tesisiyle, kütüphaneleriyle, sosyal alanlarıyla 5 bin metrekareden fazla kapalı alanıyla ki nereden baksan 100 milyon. İldem'imizin güzel insanlarına yakışır" ifadelerini kullandı.

Kale İldem Çarşısı Dernek Başkanı ve yönetim üyeleri ise Büyükşehir Belediyesi'ne ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler. Ayrıca esnaflar, çarşı girişine, 'Kale İldem Çarşısı Esnafları' imzasıyla "Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a çarşımızın tadilatındaki hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunarız" yazılı pankart astılar. - KAYSERİ