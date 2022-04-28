Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan'da da sürdürdüğü esnaf ziyaretlerinde Hunat Mahallesi esnaflarıyla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç; "Birbirimize sahip çıkmaya, birbirimize dua etmeye çok ihtiyacımız var" dedi.

Kayseri'de gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, her fırsatta vatandaşlarla buluşmaya, onların talep ve önerilerini dinlemeye ayrı bir önem veriyor. Büyükkılıç, Hunat Mahallesi ve Sivas Caddesi esnaflarını ziyaret ederek, vatandaş ve esnafların taleplerini dinleyip sohbet etti. Başkan Büyükkılıç'ın esnaf ziyaretinde bir müzik kafede karşılaştığı müzisyenler, Büyükkılıç'a kısa bir dinleti sundu. Esnaf ve vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutlayan Başkan Büyükkılıç, "Gönül insanları burada, birbirimize sahip çıkmaya, birbirimize dua etmeye çok ihtiyacımız var" dedi.

Esnaflar ve vatandaşlar da Büyükkılıç'a ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla ve esnaflarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel