Başkan Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile oyunu kullandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık başına giderek oyunu kullandı. Erenköy Mahallesi'ndeki Özkar Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'nde eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte oyunu kullanan Başkan Büyükkılıç, " Kayseri'mizde bir demokrasi şöleni bağlamında seçim çalışmaları yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum " dedi.

Yaklaşık 85 milyon vatandaş ile devletin yönetiminin belirlendiği, 60 milyon 721 bin 745 seçmenin, 191 bin 885 sandıkta oy kullanmaya başladığı Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oyunu kullanan Başkan Büyükkılıç, " Kayseri'mizin gerçekten sağduyulu, her zaman ülkesini, vatanını, milletini seven, bu uğurda çalışan insanları takdir eden anlayışıyla bir seçim olacağına ben inanıyorum. Sözün bittiği yer, vatandaşımızın, milletimizin kararını verdiği gün ve saatler. İnşallah akşam hayırlısı ile sonuç tecelli edecek" dedi.

"KAYSERİ'MİZDE BİR DEMOKRASİ ŞÖLENİ BAĞLAMINDA SEÇİM ÇALIŞMALARI YAPILDI"

Sandık başındaki açıklamasında, Kayseri'de bir demokrasi şöleni bağlamında seçim çalışmaları yapıldığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Her zaman söylediğimiz, bu ülkeyi methetmek isteyenlere Mevlam fırsat versin. Bu ülkeye art niyetli ya da ihmalinden ya da gereksiz yaklaşımından dolayı yanlış yapmak isteyenlere de Mevlam fırsat vermesin diye de buradan paylaşımda bulunuyorum. Seçim kampanya sürecinde hakikaten herkes koştu, koşuşturdu ama gözlemlediğim Kayseri'mizde bir demokrasi şöleni bağlamında seçim çalışmaları yapıldı. Emeği geçenlere, katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Basınımız sağduyu ile hareket etti, bunun farkındayız. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerinde bulundu.

"KATILIM İYİ, YÜKSEK OLACAĞINA DA İNANIYORUM"

Seçimlere vatandaşlarının ilgisinin yüksek olduğunu gördüğünü ve öğrendiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Sorduğum kadarı ile katılım iyi, yüksek olacağına da inanıyorum. Vatandaşlık görevini de yapacaklarına inanıyorum. Yapmalılar. Kararına saygı duyarız. Milletin iradesine saygı duyarız. Artık şu saatten sonra kimsenin birbirini etkileyeceği kanaatinde değilim. O saatler geride kaldı. Önemli olan gelip bu görüşünüzü, kanaatinizi yansıtacak olan sandığa sahip çıkmak, sandıkta oyunuzu vermek. Bunu da ben Kayseri'mizde her zaman demokrasiye sahip çıkan, ülkesine sahip çıkan, sorunlarını çözeceğine inandığı kadroya sahip çıkan bir yaklaşım olarak gözlemledim. Yine öyle olacağına inanıyorum ve yüksek olacağına inanıyorum."

Başkan Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ise "Oyumuzu kullandık, vatandaşlık görevimiz yaptık. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"KAYSERİ'MİZİN TABİRİYLE BAĞIMIZIN ÜZÜMÜ BU"

Seçimde oyunu kullanmaya Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG ile giden Başkan Büyükkılıç, TOGG'a ilişkin yaptığı açıklamalarda ise "Milletin aracı. Öyle diyelim. Ben her şeyden önce yerli ve milli anlayışı hayata geçiren, ya biz yapamayız, biz beceremeyiz diye, halbuki 1960'larda gündemde olan yerli otomobilimizi yapma sevdası ancak bugünlerde nasip oldu. Aynı şeyi 1930'lara doğru gidersek uçak yapmış bir şehirden söz ediyoruz güvenli ve istikrar şehri Kayseri'mizin böyle güzel şehrimizde o çalışmalar da zamanında yapılmış. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız 'yapamayız' diyenlere adeta ders verircesine talimatlandırdı, gerekli ekip ve ekipmanları ile kadrosu ile çalışmalar yapıldı. Ortaya yerli ve milli bir araç çıktı. Kayseri'mizin tabiriyle bağımızın üzümü bu. Artısıyla, eksisiyle, buna sahip çıkmak, bunu geliştirmek bundan sonraki nesillere, kadroya yakışır. Gerçekten konforlu bir araç. Şehrimizin sembolü haline geldi. Herkes de ilgi duyuyor. Çünkü Türk insanının gönlünde bu anlayış vardır. Kendine ait olana sahip çıkma duygusu" diye konuştu. - KAYSERİ