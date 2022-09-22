Başkan Büyükkılıç, ERÜ ve KAYÜ rektörleri ile bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü olarak yeniden atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) yeni Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü olarak yeniden atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) yeni Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri Üniversitesi Rektörü olarak yeniden atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı Tarihi Kayseri Lisesi, Milli Mücadele Müzesi Başkanlık Makamında ağırladı.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Prof. Dr. Karamustafa'yı yeniden Kayseri Üniversitesi Rektörü olarak atanmasından dolayı tebrik ederek, kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

Nezaket ziyaretinde bulunan Prof. Dr. Karamustafa ise misafirperverliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Altun da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Prof. Dr. Altun'u Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamında kabul eden Başkan Büyükkılıç, Altun'u tebrik ederek, yeni görevinde başarılar ve kolaylıklar diledi. Rektör Altun da Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'da hazır bulundu.

Başkan Büyükkılıç, üniversiteler şehri Kayseri'de öğrenci dostu olmaya ve eğitime her zaman olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini belirtti. - KAYSERİ