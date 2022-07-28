Başkan Büyükkılıç ERÜ Tıp Fakültesi Çevre Düzenlemesini yerinde inceledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Büyükkılıç ERÜ Tıp Fakültesi Çevre Düzenlemesini yerinde inceledi

Başkan Büyükkılıç ERÜ Tıp Fakültesi Çevre Düzenlemesini yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi çevre düzenlemesini yerinde inceledi.

 - Güncelleme:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi çevre düzenlemesini yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı devam eden Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi etrafındaki çevre düzenlemelerini yerinde inceledi. Çalış ve Hasdal'dan son durum hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililerle ve öğrencilerle de sohbet etmeyi ihmal etmedi. Başkan Büyükkılıç, çevre düzenlemesi incelemelerinin ardından, kaliteli eğitim anlayışıyla öğrenciler için yapılan fakültedeki yeni tıp dersliklerini ziyaret ederek, hocalardan bilgi aldı.

Hastanede tedavi gören hastalara da 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Başkan Büyükkılıç, "İnsana dair hemen her alanda yaptığımız samimi çalışmalarımız, yaptığımız hizmetlerimiz, sağlık alanında da aynı özveri ile devam ediyor. Bu anlamda şehrimizin sahip olduğu sağlık konusundaki imkanları en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Erciyes Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title