Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Otelleri Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan otelleri ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, "Tesislerimizin sayısı arttığı gibi otellerimizin sayısı da artıyor" dedi.

Erciyes'te yaptığı ziyarette Büyükkılıç'a AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman da eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, yabancı turistlerle ve otel personelleri ile görüşürken, yabancı turistler de Erciyes Kayak Merkezi'ni çok beğendiklerini söyledi.

"Tesislerimizin sayısı arttığı gibi otellerimizin sayısı da artıyor"

İşletme ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Erciyes Kayak Merkezi'mizdeyiz. Sezon açıldı, çok şükür cıvıl cıvıl, pırıl pırıl. Yılbaşına denk gelmesiyle de insanlarda adeta hem coşku hem ilgi söz konusu. Keyifli bir ortam. Tesislerimizin sayısı arttığı gibi otellerimizin sayısı da artıyor" dedi.

"Sıcak suyumuzu da bulduk"

Erciyes Kayak Merkezi'ni 4 mevsim sporun merkezi yapmak için gayret ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şuan itibariyle iyi bir noktadayız. 4 mevsime yayma yönünde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşletmecilerimiz de bu anlayış içerisinde bize destek olacaklar. Yazın da bu otellerin açık olacağını, adeta sporun ve sporcunun merkezi bir kamp merkezi anlayışı içerisinde Yüksek İrtifa Merkezimizin hayata geçtiğini kamuoyumuzla paylaştık. Bir başka müjdeyle de vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Yine 4 mevsime yayacak şekilde termal kaplıca mantığı içerisinde sıcak suyumuzu da bulduk. O alanda da çalışmalarımızı otellerimize ulaştırma bağlamında hızla devam ettiriyoruz. İnşallah Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin başlatmış olduğu ve uluslararası standarttaki bu kayak merkezimizin herkes tarafından 4 mevsime yayılan ve kabul gören anlayış içerisinde hizmet vermeye devam etmesini sağlama yönünde el birliği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu arada da mecliste sesimiz olan değerli milletvekilimize, burada yıllarca emeğini veren ve Erciyes Kayak Merkezi'nin hem ulusal hem uluslararası bazda tanınmasına katkı sağlayan Murat Bey'e de ayrıca teşekkür ediyoruz."

"Yatırımlar ilerledikçe Erciyes dünya çapında bir kayak merkezi olacak"

Başkan Büyükkılıç'a da Erciyes'e katkılarından dolayı teşekkür eden Cıngı, "Erciyes'te Sayın Özhaseki Bakanımızın 2005 yılından itibaren başlatmış olduğu master plan aşama aşama şehrimize çok önemli meyveler verdi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Kendilerinin makro iradesi ve Erciyes'te ne varsa sonuna kadar destek olması da dağımızın bu günlere gelmesinde önemli bir etken oldu. Biz de kendilerine şükranlarımıza sunuyoruz. Erciyes'e yapmış olduğu katkılardan, yatırımlardan ve buradaki projelere verdiği destekten dolayı. Yatırımlar ilerledikçe Erciyes dünya çapında bir kayak merkezi olacak. Erciyes A.Ş.'deki yeni yönetimdeki arkadaşlarımızın katkılarından dolayı da şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Erciyes Dağı'mıza sahip olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ