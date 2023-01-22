Başkan Büyükkılıç: 'Erciyes'e ulaşım çok kolay'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İç Anadolu Bölgesi'nin birinci, Türkiye'nin 5. büyük dağı unvanına sahip olan ve Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi'ne yarıyıl tatili boyunca haftanın her günü otobüs seferleri düzenleneceğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İç Anadolu Bölgesi'nin birinci, Türkiye'nin 5. büyük dağı unvanına sahip olan ve Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi'ne yarıyıl tatili boyunca haftanın her günü otobüs seferleri düzenleneceğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sembolü olan, dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile Türkiye'nin önemli merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi'ne Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ulaşımın çok rahat ve kolay olduğunu söyledi. Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Erciyes'e ulaşım çok kolay ve çok rahat. Telesiyeji, ısıtmalı, havalandırmalı konforuyla 19 mekanik tesisi, 41 kayak pisti ve 130 kilometre pist uzunluğuna sahip, toz kar diye nitelendirilen kayakçıların takdir ve tercih ettiği Erciyes'imiz misafirlerinden yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin incisi Erciyes Kayak Merkezimiz yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor" dedi.

Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin yarıyıl tatiline girdiğini hatırlatarak, "Yarıyıl tatili boyunca Erciyes seferlerimiz haftanın her günü hizmet verecektir. Cumhuriyet Meydanı'ndan Erciyes Kayak Merkezi'ne, kale önünden gidişler, saat 8.30, 9.30, 10.30 ve 11.30 olarak belirlenirken, Erciyes Dağı'ndan dönüşler saat 14.30, 15.30, 16.30 ve 17.30 olarak düzenlendi" diye konuştu. Erciyes Tekir Kapı ile Hacılar Kapı arasında 10.00 ila 16.00 saatleri arasında ring seferleri gerçekleşeceğini de vurgulayan Büyükkılıç, "Kış turizminde Erciyes ülkemizin en önemli merkezlerinin başında yer alıyor. Kayserimizin sembolü, dünyanın ve Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes, yine misafirlerinin gözdesi olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ