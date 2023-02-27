Başkan Büyükkılıç, depremzedelerin her zaman yanında

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek ile birlikte deprem bölgesinden gelen, Kayseri'de misafir olan Bayram ve Yasemin Uzak çiftinin yeni doğan bebekleri Yusuf Kayra'yı ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek ile birlikte deprem bölgesinden gelen, Kayseri'de misafir olan Bayram ve Yasemin Uzak çiftinin yeni doğan bebekleri Yusuf Kayra'yı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, daha sonra deprem felaketinde Hatay'da kızları Gizem'i kaybeden Rençber ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgelerinden kente gelen depremzedelere kucak açmaya devam ederken, depremden etkilenen vatandaşların huzuru, refahı ve rahatı için çalışmalarını sürdürüyor. Bir an olsun kentteki depremzedeleri yalnız bırakmayan Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek ile birlikte deprem bölgesinden gelen, Kayseri'de misafir olan Bayram ve Yasemin Uzak çiftinin yeni doğan bebekleri Yusuf Kayra'yı ziyaret ederek, aileyle bir araya geldi. Afetten etkilen aileyle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek bebeğin sağlık durumu hakkında da bilgi aldı. Daha sonra, deprem felaketinde Hatay'da kızları Gizem'i kaybeden Rençber ailesine taziye ziyaretinde bulunan Başkan Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek, Rençber Ailesi'ne başsağlığı diledi.

Büyükkılıç ziyarette, deprem felaketinin etkilerinin sürdüğü bu günlerde depremzedelerin yanında her zaman yer aldıklarını ve almaya devam edeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Deprem bölgelerinden kente gelen depremzedelerimiz için geldikleri günden bu yana hummalı bir şekilde çalışmaya ve onları şehrimizde rahat ettirmeye çalışıyoruz. Sık sık depremzedelerimizin kaldığı yerlerde onları ziyaret ediyoruz. Şimdi de Kayseri'de misafir olan Bayram ve Yasemin Uzak çiftinin yeni doğan bebekleri Yusuf Kayra'yı ziyaret ettik. Rabbim ailesine bağışlasın. Daha sonra da, deprem felaketinde Hatay'da kızları Gizem'i kaybeden Rençber Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim kıymetli hemşehrilerimize sabırlar versin, ahirete irtihal eden yavrumuza da rahmet eylesin." - KAYSERİ