Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir'in desteklediği Süt Sağma Makinesi Dağıtım Töreni'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği Hacılar'daki Hürmetçi Süt İşleme Tesisi'nde 64 adet süt sağma makinesi dağıtım törenine katıldı. Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, "Üreteceğiz, üretenin hizmetkarı olacağız, üzerimize ne düşüyorsa yapacağız" dedi.

Hacılar'ın Hürmetçi Mahallesi'ndeki Hürmetçi Süt İşleme Tesisi'nde gerçekleştirilen 64 adet süt sağma makinesi dağıtımı törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Sami Yılmaz, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ergün Tuğluk, Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ilgın, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

"Bugün bir başka güzelliğe de 'hayat devam ediyor' anlayışı içerisinde iştirak ettik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önderliğinde, Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ile Hacılar Belediyesi tarafından yürütülen ve Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı tarafından desteklenen projenin süt sağma makinesi dağıtımı töreninde yaptığı konuşmasında, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin her şeyin ilacı olduğunu paylaştı.

Konuşmasında Kayseri'deki depremin olduğu bölgede yer aldıklarını söyleyen Büyükkılıç, "Depremin merkezi olarak bilinen yerdeyiz. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Herhangi bir ciddi manada sıkıntı oluşturmadan, bazı yapılarımızdaki ufak yıkılmalar ve çökmelerin dışında hayat devam ediyor. Halkımızdaki ufak tefek tedirginlikleri de aşma yönünde hepimiz, hep beraber dayanışarak aşmaya gayret ediyoruz. Bugün bir başka güzelliğe de 'hayat devam ediyor' anlayışı içerisinde deprem bölgesine de yoğurttu ya da diğer ürünleriydi gönderen manda birliğimizin kıymetli başkanı ve değerli yöneticileriyle, Hacılar'ımızın kıymetli başkanıyla birlikte de bir bakıma bir dağıtıma iştirak etmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

"Amacımız üretenin hizmetkarı olmak"

Gayelerinin üretenin hizmetkarı olmak olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "64 tane süt sağma makinesi, en önemlisi yerli olması, Kayseri'mizin ürettiği bir makine olması, hayatı kolaylaştırması, hijyenik olması gibi katma değerlerini de paylaşıyoruz. Amacımız üretenin hizmetkarı olmak. ORAN Ajansı'mıza, değerli valilerimize ve bizler de ORAN'ın üyesi olarak, oradaki bu olaya imza atan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak böyle güzel bir projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Üreteceğiz, üretenin hizmetkarı olacağız, üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. İnşallah peynirin en sağlıklısını, en güzelini, kaymağın en güzelini, buradaki yoğurdun en güzelini üreten bir semtte, mahallede olduğumuzu da paylaşarak teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Büyükşehir'imize teşekkür ediyorum"

Törende yaptığı konuşmasında Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise Başkan Büyükkılıç'a, "Bakanlık nezdindeki katkılarınızdan dolayı şahsınızda Büyükşehir'imize teşekkür ediyorum" diyerek şunları kaydetti:

"ORAN Kalkınma Ajansı tabi ki Sanayi Teknoloji Bakanlığı'mızın başkanlığında, önderliğinde, Hacılar Belediyesi ve Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ile oluşturduğumuz birliktelikte 1 milyonluk projenin yüzde 80'i Bakanlığımız tarafından karşılandı ve yüzde 20'lik kısmını da Hacılar belediyesi olarak biz destek verdik. Bu proje içerisinde aynı zamanda mozzarella peyniri üretimi için de bir makine tesisimizle inşallah önümüzdeki 1 ay içerisinde bu proje ile birlikte tesisimizde faaliyete geçmiş olacak. Tesisimiz Manda Birliği tarafından işletilen Kayseri'deki bütün manda yetiştiricilerin de dikkatle takip ettiği mevsimine göre günlük 1 tonluk bir sütün de işlendiği bir tesis. Bu tesiste yoğurdumuz, peynirimiz, kaymağımız üretilmeye devam ediyor. Burada hem merkezi hükümetimizin hem yerel yönetimlerin milletimizle olan iş birliğinin, güç birliğinin açık bir örneğini görmüş olduk. Ben bakanlık nezdindeki katkılarınızdan dolayı şahsınızda Büyükşehir'imize teşekkür ediyorum, vatandaşlarımıza da hayırlı olsun. 64 adet süt sağma makinesi vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. İnşallah çok daha modern ortamlarda sütlerimiz tesislerimize ulaşmış olacak kıymetli başkanım."

Bundan sonra günlük imalatlarının artacağını ifade eden Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ilgın da "Kayseri'de 6 binin üzerinde manda sayımız var. Tabi hepsi bize manda sütü vermiyor. Bundan sonra daha fazla günlük imalatımız artacak. Üreticinin için biz varız zaten. Üretici bizi desteklerse biz her zaman üreticinin yanındayız" ifadelerinde bulundu.

Mozzarella peyniri üretilecek

Kayseri bölgesinde manda yetiştiriciliğinin uzun yıllardır yapılmakta olduğunu söyleyen proje danışmanı Prof. Dr. Savaş Sarıözkan ise "Burada Hacılar Belediyesi üretimi canlandırdı, teşvik etti. Günlük 1 ton üretim kapasitesi bulunmakta" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Sarıözkan mevcut bu proje ile birlikte daha hijyenik, iş gücünden tasarruf edilecek şekilde üretileceğini paylaşarak bununla birlikte yeni bir ürün olarak Kayseri'deki mandalardan elde edilen sütler ile mozzarella peyniri yapımı ve tüketiciye ulaştırılması aşamasında da projenin faydası olacağını sözlerine ekledi ve projede katkısı olan herkese teşekkür etti.

Süt sağma makinesi dağıtım töreninde Başkan Büyükkılıç, Başkan Özdoğan ve yetkililer tarafından 64 adet süt sağma makinesi, besicilere dağıtıldı. - KAYSERİ