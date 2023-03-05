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Başkan Büyükkılıç: "Bu güzel günleri fırsat bilerek, birliğimizi pekiştirelim"

Yerel Haberler

Başkan Büyükkılıç: 'Bu güzel günleri fırsat bilerek, birliğimizi pekiştirelim'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, "Kayserili hemşehrilerim ve tüm İslam aleminin, mübarek Ramazan Ayı'nın işareti olan Berat Kandili'ni tebrik ederim. Cenab-ı Allah'tan ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve esenlik niyaz ederken, felaketlerden hepimizi korumasını dilerim" ifadelerini kullandı.

On bir ayın sultanı Ramazan'ın habercisi olan, kurtuluş, temize çıkma gibi anlamları içeren Berat Kandili'nde dua ve niyazda bulunulması tavsiyesinde bulunan Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışmaya vurgu yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaraların en büyük ilacının birlik, beraberlik ve dayanışma olduğunu belirterek, şunları paylaştı:

"Ülkemizin yaşadığı ve halen de hasarın giderilmeye devam edildiği deprem felaketi yarasının en iyi ilacı birliktir, beraberliktir ve dayanışmadır. Biz birbirimize kenetlendik ve kenetlenmeye devam ederek bu hasarı gidereceğiz, yaralarımızı saracağız. Bu güzel ve müstesna günleri de fırsat bilerek birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirelim, dayanışalım. Berat Kandilimiz mübarek olsun." - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Memduh Büyükkılıç Berat Kandili Yerel Haberler

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