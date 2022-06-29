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ANDA Kayseri ekibinden Büyükkılıç'a ziyaret

AA - Ergün Haktanıyan - Yerel
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ANDA Kayseri ekibinden Büyükkılıç'a ziyaret

ANDA Arama Kurtarma Derneği Kayseri İl Temsilciliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

ANDA Arama Kurtarma Derneği Kayseri İl Temsilciliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Temsilcisi Şevket Doğan ve ekibi, Başkan Büyükkılıç'a, derneklerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek üyeleri ile fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette ANDA gönüllüsü 11 yaşındaki Belinay Emre ile de tanışan Büyükkılıç, minik gönüllü ile bir süre sohbet etti.

Ziyaret anısına ANDA üyeleri tarafından Başkan Büyükkılıç'a tablo hediye edildi.

AA / Ergün Haktanıyan - Yerel

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