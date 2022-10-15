Başkan Büyükkılıç: 'Amacımız şehrimizin güzelliklerini insanlığın yararına sunmak'

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Lefkoşa Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Acenteleri ile bir araya gelerek, Erciyes Bölge Temsil Kurulu Kayseri Tanıtımı ve Kayseri Gezisi konulu programa katıldı.

TÜRSAB Bölge Başkanlığının düzenlediği programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kıbrıs Turizm Bakanı Müsteşarı Serhan Aktunç, Kıbrıs Seyahat Acentaları Başkanı Orhan Tolu, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada insanların ön yargıdan uzak, birbirlerini tanıma adına bir araya gelmesi duygusu kadar güzel bir şey olmadığını ifade ederek, Kıbrıs'ın ve Kayseri'nin birlik ve beraberliğine değindi. Başkan Büyükkılıç, öte yandan şehrin turizm konusundaki öncü hizmetlerden bahsederek, şöyle konuştu;

"Kayseri'miz ve Kıbrıs'ımız arasındaki sıcak ilişkileri oluşturma anlamında TÜRSAB'ımızla, Kayseri şubesiyle yapmış olduğu bu çalışmayı çok önemli ve anlamlı buluyorum. Valimize, geldiği günden beri Kayseri'mizdeki turizm potansiyelini daha da ileri noktalara taşıyacak olan yaklaşımından dolayı da sizlerin huzurunda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İnsanların ön yargıdan uzak, birbirlerini tanıma adına bir araya gelmesi kadar kadar güzel bir şey yok. O anlayış içerisinde bizlerin Kıbrıs'taki olup bitenleri bilmemiz adına, sizlerin burada olup bitenleri birebir görmeniz adına, kulaktan kulağa değil. Mümkün olduğu kadar yerinde ve erbabından öğrenmek suretiyle daha sağlıklı iletişimler sağlayabiliriz. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ulaşım master planı konusuna Kıbrısı'mızda Kayseri'mizin orada yapmış olduğu projeler olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Özellikle şu andaki Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın, başbakan iken Kayseri'mize teşrifleri burada adaylığını açıklama sürecine girdiği anda Pandemi öncesiydi. Cumhurbaşkanı olarak ilk ziyaret ettiği illerden biri de Kayseri'miz oldu. O açıdan Kayseri'miz ve Kıbrıs arasındaki dostluklar çok farklı, çok anlamlı. Biz sizleri seviyoruz. İnşallah el ele gönül gönüle çok daha iyi projelerin hayata geçirileceğine inanıyorum."

Kayseri'nin turizm olgularından bahseden ve bu çerçevede Kayseri'nin incisi Erciyes'i anlatan Başkan Büyükkılıç; "Erciyes Kayak Merkezi'mizin yanına, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mizi eklemek suretiyle, inşallah sıcak su konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Önemli bir destinasyon Uluslar arası standartta. 19 mekanik tesisi, 40 kayak pisti ve 120 kilometreden daha fazla pist uzunluğunun olduğu ve Avrupa standartlarında değişik ödüller almış olan, fiyatlarının da Avrupa fiyatlarına göre daha uygun olduğunu söyleyebileceğimiz, şu anda yatırıcımlar açısından cazibe merkezine dönüşen Erciyes Kayak Merkezi'mizden bahsediyoruz. Amacımız şehrimizin güzelliklerini insanlığın yararına sunmak ve bunu yaparken dostlukları geliştirmek ve pekiştirmek. Kayseri, Büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını en az sizlere hissettirecek olan bir şehir. 5 tane üniversitesi, 1800 civarı endüstri merkezi var. 4 milyar dolarlık ihracat mevcut. Kendi kendine yetebilen bir şehir. 100 bin civarı yurt dışından misafirimiz var. 16 ilçemiz var. Cumhurbaşkanımız Kayseri'mizi sever. Yatırımdan yatırıma koşuyoruz. Hizmetten hizmete koşuyoruz. Ulaşım ağımız çok kuvvetli. Şehrimizde ulaşım sorunu yok. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Türk'ün sesini her yerde daha gür çıkması için Kıbrıs'ımızda da, Kayseri'mizde de her şehrimizde de uğraşıyoruz" diye konuştu.

Kıbrıs Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serkan Aktunç ise "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ticari açığının yüzde 73'ünü kaplıyor turizm. Bu yüzden turizm bizim ülkemizde vazgeçilmezdir. Bizim kendi ayaklarının üzerinde duran bir ekonomiye ihtiyacımız var. Kimseye gebe kalmayalım. Turizm bizim için hayati önem taşıyor" dedi.

Program hediye takdimleri yapılmasıyla sona erdi. - KAYSERİ