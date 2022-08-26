Başkan Büyükkılıç: 'Ali Dağı, dünyada en önemli yamaç paraşüt merkezlerinden birisi'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, yamaç paraşütünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı amacıyla Ali Dağı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, "Ali Dağı, Türkiye'nin en verimli, belki de dünyada en önemli yamaç paraşüt merkezlerinden birisi olarak değerlendirilir" dedi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, sayısız tarihi ve kültürel mirasa sahip kadim kent Kayseri'yi tüm dünyaya tanıtmak için girişimlerini hızla sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Dijital Medya Yayıncısı Adem Metan'ı Ali Dağı'nda ağırladı. Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Ali Dağı'nda yamaç paraşütü deneyimi yaşayan Adem Metan ve vatandaşlarla, Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda sohbet etti. Ali Dağı Yamaç Paraşütü uçuş alanında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Ali Dağı'nın dünyada en önemli yamaç paraşüt merkezlerinden birisi olarak değerlendirildiğini belirterek; "Şu anda Ali Dağı'ndayız. Türkiye'nin en verimli, belki de dünyada en önemli yamaç paraşüt merkezlerinden birisi olarak değerlendirilir. Yıl boyunca burada rahatlıkla uçulur. Yürüyerek çıkarım, uçarak inerim projesini hayata geçirmenin en güzel yerindeyiz. Çok şükür Kayseri yaşanılacak şehir. Kayseri bu ülkenin olmazsa olmazı" dedi. Adem Metan ise inanılmaz bir manzara olduğunu ve yamaç paraşütü deneyimi yaşayacak olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu ifade etti. Kayseri'yi bu süreçte turizmde daha fazla pay alacak bir yer olarak değerlendiren Metan; "Kışın zaten Erciyes hiç şüphesiz çok önemli bir paya sahip. Bütün tabelaları kaldırsak, gözümüzü kapatsak ve Kayseri'de açsak herhalde Avrupa'nın en güzel şehirlerinden biriyiz diye söylesek kimse bunu anlamaz, inanılmaz güzel bir yapılaşma var" diye konuştu. Ali Dağı'ndan uçuş hocası eşliğinde atlayarak Kayseri'nin eşsiz manzarasında Yamaç Paraşütü deneyimi yaşayan Adem Metan Talas Paraşüt İndirme Alanı'na iniş yaptı. Büyükkılıç ve Çiçek Paraşüt İndirme Alanı'nda Metan ve çevredeki vatandaşlarla sohbet etti. Talas Paraşüt İndirme Alanı'na iniş yapan Adem Metan, Kayserililerin Başkan Büyükkılıç'ı çok sevdiklerini dile getirerek, "Tebrik ederim çok güzel bir sinerji var. Bugün de Kayseri'yi dolaştık başkanım. İnsanlar sizi çok seviyorlar. Sayın Vali bey de Afyon'da veda ederken insanlar ailesinden birisi askere gidiyormuş gibi üzülmüşlerdi. Aslında birçok şey yapabilirsiniz ama bence en önemli şey gönül yapmak, çok kıymetli bir şey" şeklinde konuştu. 15-16 kişilik bir ekip organize edeceklerini ve Tırmanış Kayseri Erciyes adıyla Erciyes'e tırmandıktan sonra da bir gece orada konaklayacaklarını kaydeden Metan, herkesin bu yolculuğu anlatacağı için binlerce insanın o yolculuğu takip edeceğini belirtti.

Metan ayrıca Kayseri'de gördüklerini kayıt altına aldıklarını da belirterek, 25-30 dakikalık güzel bir vlog çıkaracaklarını ve bu vlogun kapanışında da Türkiye'de bir ilk olarak bir şehrin belediye başkanı ve valisinin aynı kadrajda olacağını sözlerine ekledi. Bu esnada Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'a Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı, Kayseri Yamaç Paraşütçüler Kulübü Başkanı Serdar Sarıçam da eşlik etti. - KAYSERİ