Başkan Büyükkılıç; AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Toplantıda partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Ağustos tarihinde partimizin kuruluş yıl dönümünü idrak ettik. 22'nci yaşını coşku ile kutlayacağız. Zorlu mücadelemizdeki kilometre taşlarını hatırlayacak, geleceğimize yön vereceğiz" dedi. Kongreyi Türkiye Yüzyılı vizyonunun da lokomotifi haline getireceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor ve bu düşüncelerle her birinize Mevla'dan başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç ise toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya ve ülke gündemine yönelik önemli konulardan bahsettiğini belirterek, "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinledik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ayrıca AK Parti'mizin 22'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin de katıldı. - KAYSERİ