Başkan Büyükkılıç: "Ahi ahlaki bir yaşam felsefesi olmalıdır"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Ahilik Kutlama Heyeti'ni kabul etti. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ve dua ederken, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da bir 'Ahi Baba'nın yanında oturduklarını belirtti.

Ahilik Haftası, Kayseri'de 18-24 Eylül 2022 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve oda başkanlarının yer aldığı Ahilik Kutlama Heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarette, Odakır, Başkan Büyükkılıç'a esnaf ve sanatkarlara verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Heyeti tek tek selamlayan Başkan Büyükkılıç, esnaf odası temsilcilerine hitap ederek, "Birlik, beraberlik size yakışıyor. Ahilik ahlakının gereği de bu olmalıdır. Yılımız, günümüz hayırlı olsun" dedi. Ahi ahlakının bir yaşam felsefesi olması gerektiğini belirten Büyükkılıç; "Bizler için olmazsa olmaz olan Ahi ahlakı, sadece esnaflarımız için değil her insan için bir yaşam felsefesi olmalıdır. Esnaflığın da ayrı bir yeri var. Hep söylerim, rahmetli babam da toptan bakkaliyesi esnafıydı, biz de onun dizinin dibinde yetiştik. Esnafın kadir kıymetini biliriz, müşterinin ne anlama geldiğini biliriz" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, esnafların güzel bir felsefenin mensubu olduğuna değinerek, şunları söyledi;

"Bu bizim inancımızda, kültürümüzde, Anadolu irfanında, ahlakında var. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında birlik, beraberlik içerisinde sizlere minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Kayseri'miz hayırseverler şehri, kazandığını helalinden harcayanlar şehri, bunları da hep beraber sahiplenip, onur vesilesi olarak Kayseri'mizi taçlandırıyoruz. Her birinizi tebrik ediyor, daha nice yıllara ve haftalara diye temennide bulunuyorum."

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır da her yıl Eylül ayında Ahilik Haftası'nı kutladıklarını belirterek; "Bugün itibariyle Ahilik Haftamız başladı. Her yıl Eylül ayında düzenli olaraktan kutluyoruz. Bugün sizin de çok emek verdiğiniz Esnaf Sanatkarlar Müzesi'nin önünde güzel bir program yapacağız. Odalarımızın belirlediği ahi adayları var. Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'mizde plaketlerini vereceğiz. Bu yıl Yahyalı'dan seçildi yılın ahisi" dedi ve Ahilik kutlama programı hakkında bilgi verdi. Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ve dua eden Odakır, "Sayın Başkanım Allah sizlerden razı olsun. Her zaman esnafımızın, sanatkarımızın yanında oluyorsunuz. Bizlere destek oluyorsunuz, teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu. Sözlerine "Besmele ile açılır dükkanımız, Ahi Evran'dır pirimiz üstadımız" diyerek başlayan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ahilik kaftanı giymesinden, şehremini olmasından ve bunu hak etmesinden dolayı 'Ahi Baba' diye hitap ettiği konuşmasında, Ahiliği olmazsa olmazları olarak niteledi. Alan, hem dini ve milli müessese olan Ahilik hakkında sözlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahilik Haftası münasebeti ile yayımladığı mesajını okuyarak sonlandırdı.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da hazır bulundu. - KAYSERİ