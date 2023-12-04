Başkan Büyükkılıç, AB Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bölgeler Meclis Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bölgeler Meclis Toplantısı'na katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bölgeler Meclis Toplantısı'na Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bölgeler Meclis Başkanı Antje Grotheer ve üyeleri katıldı.

Başkan Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, birçok medeniyete ev sahipliği yapan, yaklaşık 7000 yıllık tarihiyle kadim bir şehirden bahsettiklerini belirterek, Kayseri'nin bu zenginlikle hoşgörünün merkezi olduğuna dikkat çekti. Büyükkılıç, Kayseri'nin Anadolu'da yazının ilk kez kullanıldığı, Kültepe arkeolojik alanından şu ana kadar çıkarılan 20 binden fazla tablette alış verişin, evlenmenin boşanmanın, ticaretin kurallarının 4000 yıl önce anlatıldığı, ticaretin adeta insanların genlerine işlediği bir şehir olduğunu söyledi.

Kayseri'nin değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını anlatan Başkan Büyükkılıç, "Başınızı hangi yöne çevirseniz mutlaka bir medeniyete ait olan eseri ve zenginliği gözlemleriz. Büyükşehirlerin konforunu yaşatan ama sıkıntısını yaşatmayan 1,5 milyon nüfusu olan bir büyük şehirdir. Aynı zamanda uyum kültürüyle, yöneticileriyle kolektif bir çalışma yapmaktadır" dedi.

Kayseri iklim değişikliği azaltım ve uyum eylem planı

Büyükkılıç, ekip halinde gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya, tarihinde hiç olmadığı kadar iklim değişikliğinin olumsuz etkileri altındadır. Bu küresel sorun sürdürülebilir kalkınma karşısında da en önemli engel olarak karşımızda durduğunu bilmekteyiz. Karbon ayak izinin yani sera gazı salınımlarının yüzde 80'nini ve küresel nüfusun yüzde 70'ini oluşturan kentler ki Kayseri'mizde de bu oran şehir merkezi itibariyle yüzde 80'e ulaşmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliği mücadelesinde uluslararası ve ulusal çabaların yanı sıra aslında bu mücadeleye yerel düzeyde katkı sağlanmasının da önemli olduğunun farkındayız. Bu amaçla 'Kayseri İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planını' hazırladık. Merkezi hükümetimizin eylem planlarına paralel olarak yürüttüğümüz planımız; 5 strateji, 13 amaç, 34 genel eylem planı ve toplam 235 alt eylem planı ile oldukça detaylı bir çalışma. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak planlı eylem programlarıyla, sera gazı emisyonlarını 2053 yılında en az yüzde 77 oranında azaltmayı ve net sıfır hedefine ulaşmak için şehrimizi ülkemizin en önemli yenilenebilir enerji üretim merkezlerinden birisi haline getirmeyi amaçladığımızı buradan paylaşmak isterim."

"Yerel çalışmalar çok önem arz ediyor"

Kayseri'nin güneşiyle, rüzgarıyla, sularıyla yenilenebilir enerji merkezi olarak anıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, "Bildiğiniz üzere sürdürülebilir kalkınmanın temelinde çevresel, ekonomik ve sosyal unsurlar başta olmak üzere çok katmanlı bir kalkınma anlayışı yer almaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili toplam 169 küresel amaç ve 232 küresel göstergenin yaklaşık üçte biri yerel düzeyde ölçülebilir hedef ve göstergelerdir. İşte bu açıdan yerel çalışmalar çok önem arz ediyor" diye konuştu.

Büyükkılıç, bu doğrultuda ulaşımdan eğitime, kentsel planlamadan mobiliteye kadar tüm uygulamaları sürdürülebilir kalkınma amacını gözeterek hayata geçirdiklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, sürdürülebilir projeleri anlattı

Başkan Büyükkılıç, bu alanda yapmış oldukları çalışmalardan bazı uygulamaları ve örnekleri şöyle paylaştı:

"Katı Atık Bertaraf tesisimizde 1 yıl içerisinde 350 bin ton evsel atığın bertarafını sağladık. Kurulu seramızda 500 ton domates ürettik. Tüm bitkisel atıklarımızı kompost tesisimizde gübreye çevirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde hizmet binamızda örnek belediyecilik sergileyerek, 2020 yılında sıfır atık belgesi aldık. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyeleri ve talep eden kamu kurumlarına ofis içi sıfır atık toplama takım destekle teşvik edici olduk. 4.5 MW'lık Beydeğirmeni Biyogaz Santrali'nde elektrik üretimine başlayarak, kazanım sağladık. Su yönetim kuruluşumuz KASKİ 6 proje ile toplam 22,5 MW güneş enerjisi ile elektrik üretirken, Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde çamurdan bu sene 5 milyon 100 bin kWh elektrik elde ettik. Sadece bir yılda katı atıktan 42 milyon kilovat, biyogaz tesisinden 20 milyon kilovat, güneş enerji santralinden 11 milyon kilovat, atık sudan 5 milyon kilovat olmak üzere yaklaşık 80 milyon kilovat elektrik üretip, 40 milyon ton karbon salınımını engelledik. 22.5 MW'lık rüzgar enerji santrali yatırımına başladık. Son bir yılda 16,7 km hafif raylı sistem yaptık ve yolcu taşımaya başladık. Son dört yılda 73 adet doğalgazlı otobüs ve 11 adet yeni tramvay aracını filomuza kattık. Tam 32 km yeni bisiklet yolu yaptık. Son 4,5 yılda 1 milyon beş yüz bin fidan dikimi gerçekleştirdik. 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçemizi açarak, kişi, başına düşen yeşil alanımızı son bir ayda bir metrekare artırdık."

Organik tarımı desteklemek için organik tohum, gübre desteği verdiklerini, çiftçi akademisi ile çiftçilere eğitimler verdiklerinden de bahseden Büyükkılıç, "Sera organize çalışmalarıyla şehrimize yine ihtisas organzesi oluştururken, mevcut organize sanayilerimizi yeşil organize olmaları yönünde teşvik edip, dördüncü organizemizi de yeşil organize olarak projelendirdik. Kırsaldan şehir merkezine göçün önlenmesi amacıyla ilçelerimizin standartlarını yükseltip, oraları hem eğitim hem sosyal içerikli çalışmalarımızla hem de onurlu bir yaşam tarzına fırsat hazırlayacak yatırımlarımızla cazip hale getirdik" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, ilçelere temiz enerji kullanımı yönündeki yaptığımız çalışmalardan 14 ilçede gerekli çalışmaları tamamladık, yarın da iki ilçenin töreni yapılacak, kalan iki ilçeye de 2024 yılında gerekli yatırımların yapılacağını paylaştı.

Yine Afet İşleri Daire Başkanlığı'nı kurduklarını, şehri afetlere dayanıklı hale getirmek için şehri geleceğe hazırlamış olduklarını anlatan Büyükkılıç, Kayseri'nin spor alanında yaptıkları çalışmalar ile Avrupa Spor Şehirleri arasına girmesini sağladıklarını, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda da yaptıkları etkinliklerle kente zenginlik kattıklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, uyum kültürü içerisinde çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "Amacımız gelecekteki nesillerimizin daha insani, daha çevreci bir ortamda yaşamalarına fırsat sağlamaktır. Uyum kültürü içerisinde, ekip çalışmasıyla, tüm ilçelerimizle beraber şehrimizi geleceğe taşımaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da katılımcılara Kayseri hakkında bilgiler paylaştılar.

Toplantıda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Zenginlikler Şehri Kayseri' tanıtım videosu da izletildi.

29'uncu Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Çalışma Grubu Toplantısı'nda odağında insan olan konular ortak akılla istişare edilirken, özellikle iklim değişikliğine karşı dirençli toplumlar oluşturma konusunda önemli konular konuşuldu. - KAYSERİ