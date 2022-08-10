Haber : Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını

 - Güncelleme:
Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Hakan Satılmış'ı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hollanda Başkanı Ali Köklü ve Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer'i, Kayseri Mobilya Sanayicileri Dernek Başkanı Mehmet...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Hakan Satılmış'ı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hollanda Başkanı Ali Köklü ve Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer'i, Kayseri Mobilya Sanayicileri Dernek Başkanı Mehmet Yalçın'ı, Holiday İnn Hotel Genel Müdürü Erhan Erdem, Satış Müdürü Selda Alemdar ve Sancaktepe Mahalle Muhtarı Ahmet Özcan'ı makamında kabul etti.

Yerel yönetim hizmetlerini gönül belediyeciliği anlayışıyla yürüten Başkan Büyükkılıç, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile istişare ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Hakan Satılmış, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hollanda Başkanı Ali Köklü, Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve beraberindeki heyet, Kayseri Mobilya Sanayicileri Dernek Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, Holiday İnn Hotel Genel Müdürü Erhan Erdem, Satış Müdürü Selda Alemdar, Sancaktepe Mahalle Muhtarı Ahmet Özcan ve beraberindekiler Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükkılıç, misafirlerini başkanlık makamında ayrı ayrı kabul ederek, çeşitli konular üzerinde sohbet edip, istişarelerde bulundu. Misafirler de Başkan Büyükkılıç'a ilgi, alaka ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerin ardından Başkan Büyükkılıç, misafirleriyle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak gönül belediyeciliği ve kucaklayıcı hizmet anlayışı çizgisinde gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Misafirlerimize nazik ziyaretleri için ayrı ayrı teşekkür ederim. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Hep beraber dayanışma içerisinde kadim kentimiz Kayseri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyük Birlik Partisi Ali Köklü Hollanda Kayseri Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika Haberleri

title