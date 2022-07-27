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Avrupa'daki Kayserililerden Büyükkılıç'a teşekkür

Avrupa'daki Kayserililerden Büyükkılıç'a teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Avrupa Kayserililer Derneği Genel Başkanı Muzaffer Polat ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Avrupa Kayserililer Derneği Genel Başkanı Muzaffer Polat ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Büyükkılıç, Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra yurt içi ve dışında da kadirşinas ve çalışkan insanlarıyla bulunmaz bir zenginliğe sahip olduğunu, yerel yöneticiler olarak sadece kentte yaşayanları değil dünyanın herhangi bir yerinde bulunan vatandaşları da kucaklamak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Polat ise Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikle gurbetçileri kentte bir araya getirdiğini ve örnek bir organizasyona imza attığını aktararak, Büyükkılıç'a teşekkür etti.

31 Temmuz'a kadar sürecek gurbetçi buluşması etkinliği, Koramaz Vadisi ve İncesu gezisi, Kültür Yolu gezisi ve Kültepe Kaniş Karum gezileri ile sürerken, mehteran gösterileri, çocuk tiyatroları, yarışmalar, spor etkinlikleri, dinletiler, söyleşiler gibi faaliyetler de vatandaşlarla buluşuyor.

AA / Esma Küçükşahin - Yerel

Memduh Büyükkılıç Kayseri Yerel Güncel Haberler

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