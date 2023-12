Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2024 yılı için hizmet dolu bir yıl temennisinde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2024 yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, geride kalan 2023 yılı gibi 2024 yılının da hizmetlerle dolu dolu geçmesini temenni ederek, "Yeni yılımız hayırlı, bereketli, huzurlu, sağlıklı geçsin" dedi.

Vatandaşlara hizmette en yetkin kurumlardan olan Büyükşehir Belediyesi'nde 4,5 yılı aşkın süre hizmet ettiklerine işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri için söz verdikleri '150. Yılda 150 Proje'nin de adeta genişleyerek 2023 yılı itibariyle 418 projeye ulaştığını paylaştı. Büyükkılıç konuya ilişkin olarak, "Göreve gelmeden önce vadettiğimiz 150. Yılda 150 Proje'miz, 2023 yılı sonu itibariyle şükürler olsun arttı, genişledi, gelişti, hizmet vermeye başladı, 418 projeye çıktı. Her şeyin en iyisine layık kadirşinas hemşehrilerimize ve kadim şehrimize yakıştı" diye konuştu. Yeni yıl mesajında Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin ifadelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, halkın egemenliğini simgeleyen Cumhuriyet Bayramı'nda yine halkın kendisine layık olduğu millet bahçesini armağan ettiklerinin altını çizerek, şunları söyledi;

"Şanlı, halkın egemenliğini esas alan cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, yine halkımızın layık olduğu bir güzelliği, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olmak üzere 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki içerisinde adeta yok yok olan Recep Tayyip Erdoğan ismini verdiğimiz millet bahçemizi hizmete sunduk. Millet bahçemiz doldu taştı, her kesin gözdesi oldu. Hayırlı uğurlu olsun."

Ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, spordan kültür sanata kadar hemen her alanda yatırım ve projeleri gerçekleştirerek, kendilerini seçen ve seven Kayserili vatandaşlara layık olmak için çırpındıklarını paylaşan Başkan Büyükkılıç, "Şükürler olsun ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, spordan kültür sanata kadar hemen her alanda yatırım ve projeleri hayata geçirmek ve bizi seven, bizi seçen, bizlere güvenen hemşehrilerimize layık olmak için çırpındık, çabaladık. Bundan sonra da bu anlayışta hizmetlerimiz devam edecek. 2024 yılı 2023 yılı gibi dolu dolu ve verimli geçecek inşallah" dedi. 2023 yılının 6 Şubat tarihinde, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş'taki depremi de hatırlatarak, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve yakınları vefat eden vatandaşlara sabırlar dileyen Başkan Büyükkılıç, "Mevla'm bu acıları bir daha ülkemiz başta olmak üzere kimselere yaşatmasın. Gerçekten zor ve derin acılarla dolu günlerdi. Biz de bundan üzerimize düşeni aldık, üzüldük, acıları paylaştık, ekmeğimizi, elbisemizi paylaştık, kurum, kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla o böyleye adeta yağmur olduk yağdık, üzerimize düşen dersi aldık, tedbirlerimizi aldık, deprem dirençli kent olmak anlamında süre gelen kentsel dönüşüm projelerimize daha bir gayret ile sarıldık. Bundan sonra da bu gayretimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. Merkez ile kırsal mahalleler arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmetleri sürdürürken, ortak akıl ve istişare ile birlikte yerel yönetim faaliyetlerini yürüttüklerini de söyleyen Büyükkılıç, "Son bir yıl içerisinde ilçelere ihtiyaç tespiti ve halk ile kucaklaşmak adına tam 150 ziyaret gerçekleştirdik. Yaklaşık son 5 yıldaki ziyaret sayımız ise 456. Bizim için kırsal ile merkez arasında bir fark yok. Bu anlayış ile benimsenen hizmetlerimiz kırsalda da merkezde de sürdürüyoruz" ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç ayrıca, "İki yıl üst üste bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran Büyükşehir olarak gurur duyuyor, halka hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bu anlamda yine hizmetlerle dolu bir yıl olacağını umduğumuz 2024 yılının bütçesini 11 milyar 500 milyon olarak belirledik. Hayırlı, bereketli olsun. 2024 yılı huzur, bereket, sağlık ile gelsin diyor, başta Kayserili hemşehrilerim olmak üzere tüm ülkemize sağlık ve huzur dolu nice yıllar temennisinde bulunuyorum" dedi. - KAYSERİ