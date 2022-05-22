Başkan Büyükkılıç, Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı etkinliğine katıldı - Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı etkinliklerine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinliklerde Büyükkılıç, Türk Mutfağı'na özgü ve coğrafi işaret alan ürünlerin sergilendiği KAYMEK stantları ile Spor AŞ'nin stantlarını gezdi.

Büyükkılıç, Kayseri pastırmasını doğrayıp, sucuk pişirerek vatandaşlara ikramda bulundu.

Etkinlik kapsamında KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru eserleri inceleyen Büyükkılıç, Spor AŞ tarafından kurulan stantta spora teşvik amaçlı bisiklet üzerinde pedal gücüyle hazırlanan içeceği çocuklara ve vatandaşlara dağıttı.

Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Büyükkılıç'a, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan da eşlik etti.