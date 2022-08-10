Başkan Büyükgöz, halk buluşmasında vatandaşları dinledi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, her hafta düzenlenen halk buluşmasında vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, her hafta düzenlenen halk buluşmasında vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk buluşmasına devam ediyor. Zinnur Büyükgöz, her hafta salı günü düzenlenen halk buluşmasında vatandaşların taleplerini alıyor, sorunlarını dinliyor. Vatandaşların isteklerini tek tek dinleyen Başkan Büyükgöz, çözüm için ilgili birim müdürlerine talimat veriyor. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Zinnur Büyükgöz Gebze Yerel Haberler

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