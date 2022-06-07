Başkan Büyükakın: "KO-MEK artık gönüllüler hareketi oldu" - Haberler

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Başkan Büyükakın: "KO-MEK artık gönüllüler hareketi oldu"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Büyükakın: 'KO-MEK artık gönüllüler hareketi oldu'

El emeği göz nuru birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı KO-MEK Darıca sergisi şenlik havasında açıldı.

El emeği göz nuru birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı KO-MEK Darıca sergisi şenlik havasında açıldı. Etkinlikle konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "KO-MEK artık gönüllüler hareketi oldu" dedi.

Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezinde düzenlenen sergide, KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği Kocaeli türküleri tam not aldı. El emeği ve alın teri ürünlerin yer aldığı ilçe sergisinde bulunan ürünlerin yanı sıra giyim kursiyerleri de kendi diktikleri elbiseleri giyerek, mini bir defile düzenledi.

"Girişimci olun"

Programda konuşan Büyükakın, "KO-MEK artık gönüllüler hareketi oldu. KO-MEK, üslendiği sosyal sorumluluk projeleri ile adeta gönüllere taht kurmuş durumda. Komeksepeti uygulamasından artık ürettiğiniz ürünleri satabiliyorsunuz. Ormanya'ya ve Darıca Millet Bahçesine KO-MEK storlar açıyoruz ama artık sizlerin de kendi işletmelerinizi açmanız gerekiyor. Aranızda 'Ben girişimci olurum' diyenler var ise bizler sizlerin gerekli eğitimlerini verelim, sizde aldığınız eğitimler doğrultusunda kendi işletmenizi açarak girişimci olun" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın'a kursiyerlerin yaptığı seramik vazo hediye edildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tahir Büyükakın Adnan Menderes Kocaeli Yerel Haberler

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