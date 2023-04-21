Başkan Büyükakın: 'İlk turda yüzde 54 alacağız, Togg'una iddiaya girmeye hazır mısınız'

Bayramlaşma programına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, seçimlerde ' Ak Parti kazanamaz' diyenlere, "Togg'una iddiaya girmeye hazırsanız, Togg'una iddiaya girelim. ilk turda yüzde 54'ü alacağız" dedi.

Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı, bayramlaşma programında bir araya geldi. Bayramlaşma programına AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri ve 28. Dönem Milletvekili Adayları, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, teşkilat yöneticileri, mahalle başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, "Süreç hızlı ilerliyor. 14 adayımız var. 14 adayı konuşulan tek partiyiz. 14 adayımız da ayrı ayrı konuşuluyor. Seçilecek yerden 2 kadın olan tek partiyiz. Diğer partilerde kadının adı yok. Bayramlaşmadaki bu tablo Kocaeli teşkilatının 14 Mayıs için ne yaptığını gösteriyor. Kocaeli başarından başarıya koşacaktır. Kocaeli Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği verecektir. Kocaeli'de artı bir vekil daha alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"İlk turda yüzde 54 alacağız, Togg'una iddiaya girmeye hazır mısınız"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "14 Mayıs'ta çifte bayramı hep birlikte kutlayalım. Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği veren illerden biri Kocaeli oldu. Başarının ayak seslerini hep birlikte görüyoruz. Buradaki kardeşlik havası inşallah 14 Mayıs akşamı sandıklardan çıkacak. Anketlerde inanılmaz hesaplar görüyoruz. O anketleri açıklayanlara sesleniyorum. Togg'una iddiaya girmeye hazırsanız, Togg'una iddiaya girelim. 'Otomobil yapacağız' dedik, 'Yapamazsınız' dediler. Fabrika kurduk, 'Öyle bir fabrika yok' dediler. Biz sadece seçim çalışması yapmayıp Togg'u gezdirsek, doğal gazı göstersek maksat hasıl olacak. Bunlar yalandan vazgeçecek mi? Asla vazgeçmeyecekler. Yalandan başka sermayeleri yok. Komşu ilin vekili Engin Özkoç doğal gaz yok diyordu. Şimdi ne diyecek merak ediyorum. Bunlar gerçekten şaka gibiler. Bu kadar şakacı nasıl bir araya gelmiş anlamış değilim. İnsan yalan söylerken utanır. İnsan doğal gaz yok nasıl der? Otomobil fabrikası yok nasıl der? Vatandaş sessiz sessiz sandığın karşılarına gelmesini bekliyor. Benim birinci turdaki seçim tahminim yüzde 54. Göreceksiniz ilk turda yüzde 54'ü alacağız. Kocaeli'den ise 8 milletvekili alacağımıza inanıyorum. İl Başkanımız 8'den gidecek. 9'dan da ilçe bakanımız gidecek" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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