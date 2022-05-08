Başkan Büyükakın: 'Başımızın üzerinde yeriniz var'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anneler Günü çerçevesinde özel bireylerin anneleri ile bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Büyükakın, "Bizler için çok kıymetlisiniz. Başımızın üzerinde yeriniz var" dedi.

İzmit Sekabahçe'de düzenlenen programda, Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, özel gereksinimli çocuğu olan anneler ve çocukları katıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Büyükakın, "Anneler Günü'nüzü tebrik ediyorum. Bu kentte bazı anneler var, hayatlarını çocuklara adamışlar. Bütün anneler hiç şüphesiz hayatlarını çocuklarına adamıştır ama bazı özel çocukların anneleri var ki, hayatlarında kendilerine dair neredeyse hiçbir şey yok. Bu annelerimize özel bir şey yapmak istedik. Tabi ki sadece bugün hatırlamıyoruz. Belediyemiz her zaman sizin yanınızda. Sizleri özellikle hatırlamak istedik. Yaptıklarının ne kadar kıymetli olduğunu onlara bir kez daha ifade edelim. Bizler için çok kıymetlisiniz. Başımızın üzerinde yeriniz var" dedi.

Masaları dolaşan Büyükakın, annelere bu özel günde hediye de takdim etti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel