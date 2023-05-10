Başkan Bulucu, Dünya Engelliler Haftasını kutladı

Ak Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Engelli vatandaşlar için yılın 365 gününü kolaylaştırmak ve yaşanabilir kılmak için mücadele ettiklerini söyleyen AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, engelli vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik en önemli konunun sürekli gündemde tutulması gerektiğini belirtti. AK Parti iktidarı dönemi öncesi Türkiye'nin uzunca bir süre engelli bireylerin eğitimden istihdama kadar geniş bir alanda haklarını kullanabilmeleri konusunda ciddi eksiklikler olduğunu söyleyen Başkan Bulucu, "AK Parti'nin 2002 yılında göreve gelmesiyle reform paketlerinde engelli bireylerimize yönelik ciddi reformalar hayata geçirildi. Herkesin malumu olduğu üzere Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan engelli kardeşlerimize yönelik özel bir önem vermekte. Dolayısıyla AK Parti olarak bugüne kadar engellilerin hayata katılımı konusunda çok önemli reformlar gerçekleştirdik. Maddi katkının ve kurumsal kapasiteyi genişletmenin ötesinde bu alanda bir zihniyet değişimi gerçekleştirdik. Bugün itibariyle şunu net bir şekilde ifade etmek gerekirse, engellilerimizin hayatın her alanındaki başarılarıyla gurur duyuyorsak işte bu büyük dönüşüm sayesindedir. Ayrıca Türkiye Yüzyılı mottosuyla açıkladığımız seçim beyannamemizde de engellilerimiz için yeni projeler cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. En önemli başlıklardan olan engelsiz yaşam merkezlerinde engel türüne göre branşlaşmaya gidilecek. Evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanları kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik çerçevesinde alacağız. Engellilerin istihdamını artırmak amacıyla korumalı iş yerlerini genişleteceğiz. Engelli bireylerin ailelerine eğitim desteği, uzun vadeli aile danışmanlığı ve psiko-sosyal destek hizmetlerini geliştireceğiz. Bu vesile ile 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasının, hayattaki engeller gibi zihinlerdeki engellerin de kaldırılmasına ve herkesin birbiriyle sosyal empati kurmasına vesile olacağına inanıyor, engelli insanlarımızı saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN