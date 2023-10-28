Başkan Bulucu'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Cumhuriyet Bayramının 100. Yılı dolasıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Bulucu yayımladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı, milletimizin iradesi ve mücadelesiyle tescillenen ve aziz milletimizin tarihindeki en parlak kazanımların başında gelen Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutluyoruz. Cumhuriyet; ülkemizin ezelden ebede uzanan tarih yolculuğunda çok önemli dönüm noktalarından biridir. Türkiye'nin önünde yepyeni ufuklar açan dönüşüm hareketinin mihenk noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da başlattığı doruğa yükselen kurtuluş ve özgürlük mücadelesi, nihai hedefine Cumhuriyetimizin ilanıyla ulaşmıştır. Milletimizin Cumhuriyet ile perçinlenen onurlu ve özgür yaşama tutkusu, zaman içinde kurumsallaşan demokrasiyle birlikte daha da güçlü hale gelmiştir. Bugün; demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde hepimiz, Türkiye Yüzyılı hedefimizle birlikte mutlu ve müreffeh yarınlara doğru ilerlemenin gururunu yaşıyoruz. Elbette Cumhuriyetin 100. Yılını kutladığımız bugünlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefleri üzerinden bir vizyon ortaya koyması ise son derece kıymetli ve anlamlıdır. Türkiye Yüzyılı"nı inşa edebilmemiz hep birlikte geleceğe umutla bakabilmemiz için, gençlerimize çocuklarımıza Cumhuriyetin değerlerini, en güzel şekilde ifade etmeliyiz.

29 Ekim 1923'ten günümüze, Türkiye Cumhuriyeti, yüzlerce yıldır tarih sayfalarını altın harflerle süsleyen Türk milletinin sarsılmaz inanç ve kararlı duruşunun müstesna nişanelerinden biridir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte vesayet ağırlıklarından kurtulan Türkiye Cumhuriyeti, birlik ve beraberliğin, dirilişin ve yükselişin simgesi olarak küresel dünya düzeninde hakikatin gür sesi olmuştur.

Özellikle AK Parti hükumetleri döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti'ni 'muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak' için kesintisiz bir mücadele içerisinde olduk. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleriyle, sadece milli iradenin önündeki engelleri değil, cumhurla cumhuriyet arasında örülen kalın duvarları da ortadan kaldırdık. Aziz milletimiz, 100 yıldır yaşadığı buhranlar, acılar, darbeler, terör olayları ve işgal girişimlerine rağmen Cumhuriyetimize ve tarihimizin derinliklerinden bugünlere köklü bir gelenekle ulaşan milli emanetlerimize; her türlü şart ve koşulda sahip çıkmıştır ve sahip çıkmaya devam etmektedir. Bugün bu anlayış ile Cumhuriyetimizi bize emanet eden şehit ve gazilerimizin vuslat bulduğu kutlu ruhtan aldığımız ilham ile Cumhuriyetimizin 100. Yıl gurunu hep birlikte paylaşıyoruz. 6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerin başında gelen Adıyaman'ımızda merkez ile birlikte 8 ilçemizde, şehrimizin dört bir köşesinde, konteyner kentlerimizde Cumhuriyetimizin 100. Yılının anlamına binaen hazırlanan etkinliklerle en güzel şekilde kutluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz vatanımız için Hakk'a yürüyen tüm şehitlerimizi saygı, minnet, rahmet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi. - ADIYAMAN