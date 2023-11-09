Başkan Bulucu'dan 10 Kasım mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının seneidevriyesinde milletçe rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yüzlerce yıllık devlet geleneğine sahip olan milletimizin, kendi tarihsel birikiminden güç alarak neleri başarabileceğini kanıtlamış; Türk Milletinin hangi şart ve koşul altında olursa olsun; 'Ya İstiklal ya Ölüm' kararlılığından asla geri adım atmayacağını tüm dünyaya gösteren büyük bir liderdir. Özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliği etrafında kenetlenen aziz milletimiz, kendisine vurulmak istenilen esaret zincirlerini parçalamakla kalmamış, çağdaş bir devletin gereklerine de kavuşmuştur.

Şunu da özelikle belirtmek isterim ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz milletimize bıraktığı eserler, Türk Milleti yaşadığı sürece var olacak ve bu ülke muasır bir medeniyet olma yolunda emin adımlarla hedefine doğru ilerlemeye devam edecektir. ve yine unutulmamalıdır ki; Cumhuriyetimizin ve milletimizin egemenliğinin ilelebet payidar kalması ve muhafaza edilmesi; bundan bir asır önce de sergilenen o muhteşem birliktelik ve milli mücadele ruhunun sürekli diri tutulmasıyla mümkün olacaktır. Kahraman milletimizle birlikte yepyeni bir devlet kurarak bizlere bırakan Atatürk, fikirleri, başarıları, eserleri, ilke ve devrimleriyle, bütünleştirici yapısı ile dünya liderleri arasında seçkin bir yer edinmiştir. Bir ülkenin onurunu, haysiyetini koruyarak nasıl bağımsız kalacağını, nasıl çağdaş bir cumhuriyet olacağını tarih sayfalarına yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletlere de örnek olmuştur. Türkiye'miz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve ilkelerinden aldığı ilhamla Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealimiz ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla hedefine emin adımlarla ilerlemektedir.

Kahraman ecdadımızın bizlere bırakmış olduğu değerli mirası geleceğe taşımak uğruna büyük bedeller ödenen vatanımıza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmak, yaşatmak ve yüceltmek birey olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine eriştirmek hepimizin ortak hedefidir. Bu vesileyle milli mücadele uğruna canından geçmiş, toprağa düşmüş ve cennet vatanımızı Şüheda yurduna dönüştürmüş olan şanlı ecdadımızı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN