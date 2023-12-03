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Başkan Bulucu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı

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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Fırsat eşitliğinin toplumun her bireyinin öncelikli hakkı olduğuna vurgu yapan Başkan Emrah Erkan Bulucu, bu haktan engelli vatandaşların da eksiksiz bir biçimde istifade edebilmelerini sağlamanın ise hem yasal hem de insani bir sorumluluk olduğunu söyledi.

6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası birçok vatandaşın enkazdan kurtarılarak engelli kaldığını dile getiren Başkan Bulucu, "Depremin en çok vurduğu illerin başında gelen Adıyaman'ımızda yaşanan yıkımda yaralanan ve uzuv kaybı yaşayan engelli bireylerimiz oldu. Belki de birçok vatandaşımızın hayalleri yarım kaldı. Bu hayalleri gerçekleştirmek ve farkındalığı daha da arttırmaya yönelik sorumluluklarımız var. Bir kısmının tedavileri il dışında devam ederken, tedavileri biten vatandaşlarımız ise Adıyaman'a döndü. Dolayısıyla hem hükümet olarak hem de yerel yönetimler olarak yeni imar planlarını hazırlarken önceliğimiz engelli bireylerimizin hiçbir mağduriyet yaşamadan daha rahat ulaşılabilirlik noktasında yapılması gereken ne varsa hayata geçireceğiz. Engelsiz kent, engelsiz dünya için yapılacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var. Bu işlerde koordinasyon, verimlilik çok önemlidir. AK Parti olarak bunu başardık. Bundan sonra da bu başarı çıtamızı daha yükseklere taşıyacağız. Engelsiz kent için milletvekillerimizden belediye başkanlarımıza, teşkilatlarımızla tüm kurumlarımızla daha çok çaba sarf edeceğiz. Öncelikli konularımız eğitim, sağlık, istihdam, ulaşılabilirlik. Adıyaman'ımızın inşası ve ihyasında bu 4 ana başlık bizler için olmazsa olmazımızdır. AK Parti'miz bu farkındalığı daha partinin kurulduğu ilk günlerinde ortaya koyarak açtığımız Engelliler Koordinasyon Merkezi önemli bir yer tutmaktadır. Fiziksel engelli kardeşlerimizin yaşamlarına dokunabilmek için sosyal, ekonomik ve kültürel adımlara yönelik diğer kurumlarımızla koordinasyon içerisinde adımlar atıyoruz" dedi.

Bulucu, açıklamasına şöyle devam etti:

"AK Parti olarak bugüne kadar engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılık sağlayan birçok adım ve düzenlemeler yaptık. Bilhassa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetle üzerinde durduğu engellilerimize yönelik ilk olarak 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellileri ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar atıldı. 2010 yılında ise yapılan Anayasa değişikliği ile daha da ileri giderek, engellilerle yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. Türkiye genelinde olduğu gibi, Adıyaman'da da hizmete sunulan engelli yaşam merkezleri, engelli kardeşlerimizin yaşamına kolaylık sağlamış, evde bakım başta olmak üzere özel bakım ünitelerinde verilen hizmetlerle bugün engelli kardeşlerimizin mağduriyetleri büyük oranda giderilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, hayattaki engeller gibi zihinlerdeki engellerin de kaldırılmasına ve herkesin birbiriyle sosyal empati kurmasına vesile olacağına inanıyor, engelli insanlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum." - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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