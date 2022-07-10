Son dakika... Başkan Bozkurt selzedeleri yalnız bırakmadı

Başkan Bozkurt selzedeleri yalnız bırakmadı

İSTANBUL İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatleri itibariyle şiddetini artıran sağanak yağış Esenyurt'ta Haramidere'nin taşmasına neden oldu. Gece boyunca sahada olan Esenyurt Belediyesi, su taşkınından etkilenen dairelerde tahliye gerçekleştirdi. Ekipler ile birlikte sabaha kadar çalışmaları yakından takip eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yağış uyarısıyla birlikte aldıkları önlemler sonucunda herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

Geçtiğimiz gece şiddetini artıran sağanak yağış sonucunda Esenyurt'ta sel baskını meydana geldi. Haramidere'nin taşmasıyla birlikte Pınar Mahallesi ve Yeşilkent Mahallesi'ndeki evlerin bodrum katları sular altında kaldı. Esenyurt Belediyesi, meteorolojiden gelen şiddetli yağış uyarısının ardından taşkın yaşanabilecek mahallelerde vatandaşları tek tek uyararak olası sel baskınına karşı tedbirli olmalarını istedi. Uyarılar neticesinde birçok ev sel baskını öncesi boşaltılarak can ve mal kaybının önüne geçildi. Yapılan uyarıların ardından yağışın şiddetlenmesiyle birlikte su baskının meydana geldiği bölgelere intikal eden Esenyurt Belediyesi Zabıta Ekipleri, taşkından etkilenen dairelerde tahliye gerçekleştirdi.

Alınan tedbirlerle zarar minimuma indirildi

Gerekli tüm tedbirleri alan belediye ekipleri, gece saatlerinden itibaren sabaha kadar çalışmalara devam etti. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, geceden sabaha kadar sahada çalışmaları koordine etti. Elli dairenin tahliye edildiği çalışmalarda, üç aile otele yerleştirildi. Tüm ekipleriyle hummalı bir çalışma gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi, bölgedeki ikram araçlarıyla yağmur altındaki vatandaşlara sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulundu. Kot seviyesinin altında kalan ve taşkından etkilenen evlerin geçmiş yıllarda yapılan yanlış imalatlar ve imar izinlerinin bir sonucu olduğunu belirten Başkan Bozkurt, gerekli tüm çalışmaları sürdürdüklerini ve dere yatağındaki ıslah çalışmalarının bir buçuk yıl içinde tamamlanacağını söyledi. Saha çalışmasının ardından koordinasyon merkezine giden Bozkurt, yapılacak çalışmaları da yakından takip etti.

"Bütün ekip arkadaşlarımızla sabaha kadar sahadaydık"

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde aşırı yağış sonucunda yaşanan sel felaketine ilişkin konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Dün gece saat on bir itibarıyla bu haber bizlere geldiğinde bütün ekip arkadaşlarımız sahada oldular, vatandaşları sel felaketine karşı uyardılar. Boşaltılması gereken daireler boşaltıldı. En azından tehlikeli olan yerlerde vatandaşlarımız dışarı alındı. Sonrasında ekip arkadaşlarımız süreci izlediler ve müdahale edilmesi gereken yerlerde müdahaleler yapıldı. Sabaha kadar saha idik, şimdiye kadar başarılı gitti, şimdiye kadar can kaybımız yok çok şükür. Çalışmalar devam ediyor. Balçıklar vardı temizlendi. Çalışma arkadaşımız İBB ekipleriyle koordineli bir şekilde sabaha kadar işinin başında idi. Bende sabaha kadar buradaydım" dedi.

"Esenyurtlular daha rahat nefes alacaklar"

Göreve geldikleri ilk andan itibaren olası su taşkınlarına karşı bölgede çalışmalara başladıklarını söyleyen Bozkurt, "Yaklaşık 200 metre ileride bir dere çalışması var. Dere kesitimizi büyüttük. İki yanında da atık suların toplandığı iki buçuk metre çapında kollektör var. Zira şu anda atık su hatları ile yağmur su hatları birbirine karışmış durumda. Hepsi derenin içine akıyor dolayısıyla dere taştığında sular borudan evin içine giriyordu. Bu çalışmalar bittiğinde evlere su basmasının önüne geçmiş olacağız. Bu çalışmanın bu alanı geçmesinin 3-4 ayı bulacağını düşünüyorum. Bir buçuk yıl içinde dere çalışmasının tamamının biteceğini düşünüyorum. Bundan sonra Esenyurtlular burada daha rahat nefes alacaklar" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Yerel