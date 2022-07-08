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Başkan Bozkurt, personeliyle tek tek bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Bozkurt, personeliyle tek tek bayramlaştıİSTANBUL Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kurban Bayramı öncesi haftanın son mesai gününde belediye personelleri ile tek tek tokalaşıp, bayramlarını kutladı.

Başkan Bozkurt, personeliyle tek tek bayramlaştı

İSTANBUL Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kurban Bayramı öncesi haftanın son mesai gününde belediye personelleri ile tek tek tokalaşıp, bayramlarını kutladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kurban Bayramı öncesinde haftanın son mesai gününde belediye meclis salonunda personeller ile tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma törenine belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeller katıldı. Aileleriyle birlikte Başkan Bozkurt ile bayramlaşan çocuklar, törene renk kattı.

Tüm personellerin aileleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmesini dileyen Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla Esenyurtumuza hizmet etmek için çalışıyoruz. Biz çok büyük bir aileyiz. Kurban Bayramı'nın ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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