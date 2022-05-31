Başkan Bozkurt, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan ile İnönü turizmini konuştu - Haberler

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Başkan Bozkurt, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan ile İnönü turizmini konuştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Bozkurt, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan ile İnönü turizmini konuştu

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile İnönü'nün turizmi hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile İnönü'nün turizmi hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Bilecik Gölpazarı İlçesinde İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliğinin Olağan Meclis Toplantısına katılan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile bir araya geldi. Toplantıda Başkan Bozkurt, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile İnönü'nün turizm destinasyonu hakkında istişarelerde bulunarak görüş alışverişinde bulundular.

25 üye belediyeye sahip İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliğinin Başkan Vekiliği görevini de yürüten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, katkı ve desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a İnönü halkı ve şahsı adına teşekkürlerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadir Bozkurt Eskişehir Bozkurt Turizm Yerel Haberler

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