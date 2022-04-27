Başkan Bozdoğan, Tarsuslu gaziyi karşıladı

BOZDOĞAN, AYDIN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Tarsuslu gazi Uzman Çavuş Mehmet Ercan'ı, ailesiyle birlikte havalimanında karşıladı.

20 Nisan tarihinde güvenlik güçlerince icra edilen Pençe-Kilit operasyonunda şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu dizinden yaralanan Tarsuslu gazi Uzman Çavuş Mehmet Ercan memleketi Tarsus'a getirildi. Aileyi yalnız bırakmayan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'da havalimanına giderek, Tarsuslu gaziyi karşıladı. Uzman Çavuş Mehmet Ercan'ın ailesinin havalimanında endişeli bekleyişlerinde yanında olan Başkan Bozdoğan, ailenin sıkıntılı anlarında destek oldu. Yaralı Uzman Çavuş Mehmet Ercan'ın babası Nazmi Ercan ile birlikte Van Ferit Melen Havalimanından, Adana Şakirpaşa Havalimanına getirilen gaziyi karşılayan Başkan Bozdoğan, geçmiş olsun dileklerini ileterek, çiçek takdim etti.

Gazi Uzman Çavuş Mehmet Ercan ve ailesinin her daim yanında olacaklarını bildiren Bozdoğan, "Sıkıntılı süreçlerde gazimizin ve ailesinin yanında olacağız. Durumu yakinen takip edeceğim. Gazimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel