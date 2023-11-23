Başkan Bozdoğan Tarsus Basını ile Bir Araya Gelerek, "Büyük Tarsus Hareketi" Kampanyasını Duyurdu

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, düzenlediği basın toplantısıyla kentin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bozdoğan, Tarsus’un geleceği için, "Büyük Tarsus Hareketi" başlattığını duyurarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Bozdoğan, “Birleşmek, büyümek, büyütmek, paylaşmak ve bu kent için temiz mücadele vermek isteyenlerle büyük bir hareket başlatıyoruz. İsmi Büyük Tarsus Hareketi olan, tüm şehri kapsayacak Tarsus’u yeniden ayağa kaldıracak bir hareket başlıyor. Siz değerli basın mensuplarımızı da bu hareketin bir bileşeni olmaya, Tarsus’un ve Tarsus halkının büyüklüğüne yaraşır bir kampanyanın doğuracağı sonuçları hep birlikte sahiplenmeye davet ediyorum” dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, düzenlediği basın toplantısıyla kentin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bozdoğan, Tarsus'un geleceği için, "Büyük Tarsus Hareketi" başlattığını duyurarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Bozdoğan, "Birleşmek, büyümek, büyütmek, paylaşmak ve bu kent için temiz mücadele vermek isteyenlerle büyük bir hareket başlatıyoruz. İsmi Büyük Tarsus Hareketi olan, tüm şehri kapsayacak Tarsus'u yeniden ayağa kaldıracak bir hareket başlıyor. Siz değerli basın mensuplarımızı da bu hareketin bir bileşeni olmaya, Tarsus'un ve Tarsus halkının büyüklüğüne yaraşır bir kampanyanın doğuracağı sonuçları hep birlikte sahiplenmeye davet ediyorum" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan Tarsus'ta faaliyet gösteren basın mensupları ile bir araya gelerek, Tarsus'un geleceğine dair toplantı düzenledi. Tarsus basınının sorularını yanıtlayan Başkan Bozdoğan "Büyük Tarsus Hareketi" kampanyasını duyurdu. Toplantıda konuşan Bozdoğan, belediyecilik anlayışını, Tarsus'un özündeki hassasiyetle birleştirdiğini ve 33 yıllık hizmet süresinde herkesin sorunlarına eşit yaklaştığını vurguladı. Basın mensuplarını, Tarsus'un daha güzel bir kent olması ve halkın refahının artması için bir araya gelmeye davet etti. "Büyük Tarsus Hareketi Kampanyası'nı kentin daha büyük ve güçlü bir geleceğe taşınması için atılan önemli bir adım olduğunu belirtti.

"33 YIL BOYUNCA HİÇBİR AYRIM GÖZETMEYEREK HER VATANDAŞIMIZIN SORUNLARINI DİNLEDİM"

Sözlerine başlayan Başkan Bozdoğan, "Ben, Dr. Haluk Bozdoğan olarak bu şehri yönetmeye talip oldum. Halkımız sandığa gitti ve bana bu şehirde belediye başkanlığı yapma onurunu yaşattı. 33 yıl onların hizmetinde çalıştım. Tıpkı Tarsus'un sorunları ve haklarının yenmesi söz konusuyken attığım adımlarda hiçbir ayrım göstermediysem, 33 yıl boyunca hiçbir ayrım gözetmeyerek her vatandaşımızın sorunlarını dinledim, çoğu "hayati" önem arz eden sorunlarına çözümler üretmeye çalıştım. Birgün belediye başkanı olunca da bu tavrım değişmedi. Fakat bir şey değişti: Tarsus Hassasiyeti Bu hassasiyet, Haluk Bozdoğan'dan, bu salondaki herkesten ve bu şehirde yaşayanların tamamından büyük… Bu hassasiyet, bir kişi için değil; bir şehir için ne düşünülmeli, ne söylenmeli, ne yapılmalı sorusuna duyulan hassasiyet" dedi.

"KİMLERE NEYİN PEŞKEŞ ÇEKİLDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Tarsus'ta yaşananlar hakkında açıklamalar yapan Başkan Bozdoğan, "Onlar, belediyede oturduğunuz binaların bile ruhsatının olup olmadığından bihaberken yani ruhsatlar müdürlüğünüz var, vatandaşa cezalar kesiyor ihtarlar çekiyorken kendi oturduğunuz makam binalarınızın bile ruhsatlarının olmadığından habersizseniz, "belediyecilik bizim işimiz" diyemezsiniz. Biz "belediyeciliği bilmiyoruz" ama kaçak yapıda oturulmaması gerektiğini biliyoruz arkadaşlar. Belediyeciliği bilmiyoruz ama oyun parklarının kiralanmaması gerektiğini, çocuklarımızın oyun alanlarını ticaretin kirli ellerine teslim edilmemesi gerektiğini biliyoruz. Bakın bu parkların nereler olduğunu ve kimlere peşkeş çekildiğini gayet iyi biliyorsunuz" dedi.

"BU HALK HAK ETTİKLERİNİ ALACAK"

Tarsus'ta büyük çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Başkan Bozdoğan, "Bugün özel kreş fiyatları 5-7 Bin TL. Ben göreve geldiğimde 1 olan kreş sayısı, o da belediye içerisinde belediye personellerinin çocuklarından başkası giremiyordu. 1 Olan kreş sayısı bugün 10… Birçok mahallede, çocuklarımıza kreş imkanları sunduk. Fiyat? 1440 TL. Kültür Merkezi, Bu tesis de ruhsatı olmayan tesislerden birisi. Onun da ruhsatını çıkarttık. Burayı aldık, şimdi çalışmaları başladı. Revizyon çalışmalarından sonra açılışını yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Göreve geldiğim günden beri ısrarla her yıl yaptığım ve altyapısını hazırladığım İSG Sempozyumları sonuç verdi ve bu yıl Yeni Hal civarında yapımı devam eden Sağlık Yerleşkesi hizmetimiz faaliyete geçecek" diye konuştu.

"KIRSAL MAHALLELERİMİZ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK"

Tarsus'un köylerine yaptıkları hizmetlerden Başkan Bozdoğan, "Köyleri Kentleştirecek" olanların bir faciaya yol açmalarını önlemek adına, köylerimize sosyal tesisler yaptık. Yani Tarsus'ta yaşayan genç hangi imkanlara sahipse, Tarsus'a 40 km uzaklıktaki genç de aynı imkanlara sahip olsun istedik. Muhtar odası olmayan, önemsenmemiş köylerimize muhtar odaları yaptık. Muhtarlarımızın misafirlerine karşı itibarlarından ödün vermemeleri, kahvehane köşelerinde mühür vurmamaları adına eksik muhtar odalarımızı tamamladık. Sağlık odaları yaptık… Yan tarafta okey taşı, iskambil kağıdı masaya vurulurken annelerimizin, kız kardeşlerimizin muayene olmalarına gönlümüz el vermedi ve sağlık odaları yaptık" açıklamasını yaptı.

"HEM ÇALIŞTIK, HEM ÜCRETSİZ HALKI MUAYENE ETTİK"

Bozdoğan, "Asfalt yaptık, Türkiye'nin en ucuz ekmelerinden birisini Tarsuslu yesin diye 2. Ekmek fabrikasını açıyorum. Bazen diyorlar ya "sen iyi doktorsun, doktorluğa dön." Ekmek alamayan insanlar var bu şehirde. Birkaç lira ucuz diye 2 saat karakışta sokakta kuyruk bekleyenler var. Öğle araları ve Pazar günleri doktorluğa döndük, halkımızı ücretsiz muayene ettik, pazartesi günü onların eve ucuz ekmek götürebilmesi için mesaimize de devam ettik" dedi.

"HER TÜRLÜ ENGELLEMEYE RAĞMEN, ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLIYORUZ"

Tarsus Plajı çalışmalarının tüm engellemelere rağmen devam ettiğini belirten Bozdoğan, "Tarsuslu denize giremiyor dediler. Tarsus'ta deniz 7 km. Haluk Bozdoğan yolları, alt yapıyı, kaldırımları yapmış. Peki, biz bu kaçak tarıma dur dediğimizde kimler karşımıza çıktı? "Belediyecilik bizim işimiz" diyerek, parkları gasp edenler. Halkın park alanları çocukların oyun alanları üzerinden para kazanan tüccarlar, Tarsuslu'nun plaja, denize kavuşmasına engel olmaya çalıştılar. Kanallar, gazeteler çağırdılar, milleti galeyana getirip üstümüze saldılar. Olmadı… Her türlü engellemeye rağmen biraz geciken Tarsus Plajı Projemiz kaldığı yerden devam ediyor" diye konuştu.

"BU KENTİN GELECEĞİNİ BETONDAN KURTARDIK"

Yeşil alan çalışmalarına değinen Bozdoğan, "Tarsus'ta betonlar konuşuyordu. Müteahhitler konuşuyordu. Her boş alan çabucak satılıyor, bir müteahhit zengin ediliyordu. Kalan boş alanlar yandaşa peşkeş çekiliyor ve tarım yapmasına göz yumuluyordu. Hatta, bir mahalle muhtarı belediyenin arazisinde yıllardır tarım yapıyordu ve herkes bildiği halde kimse ses çıkarmıyordu. Göreve gelir gelmez tüm kamuya ait alanları yeşil alana, parklara çevirdik. Halkın malını halk için değerlendirerek; koruluk, fidanlık, park gibi yeşil alan projelerimizle bu kentin geleceğini betondan kurtardık" dedi.

"BU KENT KÜLTÜR SANATIN FARKINA VARDI"

Tarsus'a değer katan projelerinden bahseden Başkan Bozdoğan, "Halk Restoran'ı açtık, öğlen gidin yer bulamazsınız. Esnaf, öğrenci, yabancı herkes orada. 4 çeşit yemek 40 TL'den veriliyor. Kültür ve sanatta Tarsus'ta çığır açtık. İnsanların televizyondan izlediği sanatçıları köylere, mahallelere 30'ar gün boyunca götürdük. Çocuklarımız için Uluslararası kukla Festivalleri tertipledik. Tarsus Müzik Günleri'ni başlattık. Dünyanın birçok yerinden sanatçılar Gözlükule'de, St. Paul Meydanı'nda şarkılar söylediler. Tarsus Şehir Tiyatrosu'nu kurduk" ifadelerini kullandı.

"TARSUS İL OLSUN DİYE DURMADAN ÇALIŞTIM"

Tarsus il olsun diyen büyük çaba sarf ettiklerine değinen Bozdoğan, "Seçim öncesi ve seçim sonrası gittiğim her yerde "bu şehrin bir meydanı yok" dedim. Şimdi, üstüne düğün salonu yaptıkları tarihi alan, Tarihi Kentler Birliği'nden ödül aldı. Projemiz ödül aldı ve Tarsus'a, Tarsus'un yüz akı bir Kent Meydanı kazandırıyoruz. Tarsus'un daha güzel bir kent olması, Tarsuslunun İstanbullu'dan, İzmirli'den, Ankaralı'dan bir farkının olmaması için, onlardan geri kalmaması için her yaş grubuna dokunarak hizmetler vermeye, tesisler açmaya çalıştım. Tarsus'un il olması için büyük bir kampanya başlattım. Girişimlerde bulundum. Çok güzel bir lansmana imza attık ve gördük ki yine, yalnızca Tarsus'un vefakar basını orada" dedi.

"SİZLERİ BÜYÜK TARSUS HAREKETİ'Nİ SAHİPLENMEYE DAVET EDİYORUM"

Tarsus için, kentin geleceği için birlik beraberlik mesajı veren Başkan Bozdoğan, "Öyleyse bizler de, tüm bu olumsuzlukların üstesinden gelecek güce sahip olduğumuzu, birleşmek, büyümek, büyütmek, paylaşmak ve bu kent için temiz mücadele vermek isteyenlerle büyük bir hareket başlatıyoruz. İsmi Büyük Tarsus Hareketi olan, tüm şehri kapsayacak, Tarsus'u yeniden ayağa kaldıracak bir hareket başlıyor. Siz değerli basın mensuplarımızı da bu hareketin bir bileşeni olmaya, Tarsus'un ve Tarsus halkının büyüklüğüne yaraşır bir kampanyanın doğuracağı sonuçları hep birlikte sahiplenmeye davet ediyorum" değerlendirmesini yaptı.