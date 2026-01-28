Başkan Bozbey, kentin ulaşım haritasını açıkladı

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yılın ilk değerlendirme toplantısını yaptı. Başkan Bozbey programda, kent ulaşımına yönelik sürdürülen ve yapılacak çalışma ile projeleri anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yılın ilk basın değerlendirme toplantısında Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ve BURULAŞ tarafından yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilecek projeleri anlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki toplantıya, Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerin yöneticileri ile basın mensupları katıldı. Bir kentin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmekte en önemli başlıklarından birinin ulaşım olduğunu söyleyen Mustafa Bozbey, 2026 yılında Bursa'da kent içi ulaşımı daha güvenli, daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirecek hizmet ve projeleri hayata geçirmek için çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

'TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI YÜZDE 7 ARTIŞ GÖSTERDİ'

Kentte yaşanan sorunlarla ilgili geçmiş yönetimlere eleştiride bulunan Mustafa Bozbey, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 verilerine göre, Bursa genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 300 bini aşmış durumda. Son bir yılda bu sayı yüzde 7 artış göstermiştir. Bu tablo, kentleşme anlayışındaki eksikliklerin de sonucunu ortaya koyuyor. Konutların, alışveriş merkezlerinin, eğitim ve sağlık alanlarının, spor tesislerinin ve sosyal donatıların plan bütünlüğü içinde ele alınmaması, Bursa'mızı bugün taşıyamadığı bir yükle karşı karşıya bırakmıştır. Biz bu tabloyu değiştirmek için yoğun çaba gösteriyoruz" dedi.

'BİRİLERİ KONUŞUR, BİZ İŞ YAPARIZ'

Kentin belirli noktalarda sıkışmasını değil, denge içinde yayılmasını esas aldıklarının altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarına da büyük önem verdiklerini dile getirdi. Ön yeterlilik aşaması 6 Ocak'ta yapılan ve 2 Mart'ta ihalesi yapılacak olan 2050 vizyonlu Bursa Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ile ulaşım alanındaki yol haritasını da netleştirdiklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Bu plan, toplu taşımayı, raylı sistemleri, yaya ve bisiklet önceliğini merkeze alan bir yaklaşımı esas alıyor. Hangi hattın ne zaman devreye alınacağı, hangi aksların güçlendirileceği, farklı ulaşım türlerinin nasıl entegre edileceği bu plan çerçevesinde somut biçimde tanımlanmış durumda. Modern kentler, çevre dostu, enerji verimliliği yüksek ve karbon salımını azaltan ulaşım çözümlerini tercih ediyor. Biz de Bursa'da bu anlayışı adım adım hayata geçiriyoruz. Bir bölgemizde muhtarlarımız '25 yıldır dilenci olduk. Bu yolu yaptıramadık' dediler. Geçen yıl o yolu bitirdik. Halkımız şimdi kullanıyor. Birileri konuşur, biz iş yaparız" diye konuştu.

RAYLI SİSTEMLERDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Raylı sistemlere ilişkin de bilgi veren Mustafa Bozbey, 'Hafif Raylı Sistem Araç Alım İşi' projesi için Hazine garantisi olmaksızın dış finansman kullanımı konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 30 Aralık 2022 tarihinden itibaren bir yıl geçerli olacak şekilde izin alındığını hatırlattı. Süre içinde herhangi bir yabancı finans kuruluşu ile kredi anlaşması ve Hafif Raylı Sistem aracı alımına yönelik bir sözleşme yapılmadığı için verilen iznin 2023 yılının Aralık ayında sona erdiğini anlatan Mustafa Bozbey, şunları söyledi:

"2024 yılının başında bu sürecin yenilenmesine yönelik gerekli başvuru yapılmadığından, izin sürecinin yeniden başlatılması zorunlu hale gelmiştir. Mevzuatta da değişiklik yapılmıştır. Belediyelerin ve belediyeye bağlı iştiraklerin, dış finansman izni alabilmesi için vergi ve SGK borcu bulunmaması şartı getirilmiştir. Bu nedenle bugün itibarıyla sürecin Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde, yeni mevzuata uygun şekilde yeniden başlatılması gerekmektedir. Biz bu nedenle güncelliğini yitirmiş verilerle yapılan planları yeniden ele alıyoruz. Bilimsel ve gerçekçi bir yaklaşımla süreci baştan yürütüyoruz. Bu kapsamda Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü onayı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı ve finansman modeli birlikte ilerletilmektedir. Ulaşım Ana Planı tamamlanana kadar da süreci yavaşlatmamak adına Meclis kararlarıyla kontrollü çözümler üretiyoruz."

BursaRay hattının toplam 40 kilometreyi geçen bir hat haline dönüşeceğini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, herhangi bir arızada tüm hattın kitlendiğini ifade etti. Bu amaçla 'Acemler Aktarma ve Ayrım Projesi'ni uygulayacaklarını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 2026 yılında proje ihale sürecinin onaylanmasının ardından yapım çalışmalarına geçileceğini söyledi. Bursa'da 'Mobilite Merkezi Projesi'ni de hayata geçireceklerini açıklayan Bozbey, "Günde 5 bin araçlık park kapasitesiyle yaklaşık 20 bin yolcuya hizmet verilmesini öngörüyoruz. Bu sayede karbon salınımında yaklaşık yüzde 35 oranında bir azalma sağlanacak. Park et–devam et hizmetini toplu ulaşımı tercih eden hemşehrilerimize ücretsiz olarak sunacağız. Fizibilite ihalesi tamamlandı, çalışmalar devam ediyor. Diğer taraftan üniversite hafif raylı sistem atölye ve depo sahası yapımı başladı. 110 dönüm büyüklüğünde bir alan, 100 hafif raylı sistem araç kapasiteli ve modern bakım-onarım altyapısına sahip olarak planlandı" dedi.

OTOBÜSLERLE RAYLI SİSTEM ARASINDA ENTEGRE SAĞLANIYOR

Raylı sistemler ile otobüs hatları arasındaki bütünleşik ulaşım entegrasyonuna önem verdiklerini ifade eden Mustafa Bozbey, T1 ve T2 hatlarına paralel çalışan otobüs seferlerini kademeli olarak azaltmayı hedeflediklerini açıkladı. Elektrikli otobüs sayısını artırmayı amaçladıklarını, Otobüs Komuta Kontrol Merkezini hayata geçireceklerini söyleyen Bozbey, Karacabey Otogarı–Bursa Terminali arasında 904 numaralı hattı devreye alınarak ilçeler arası erişimi güçlendirileceklerini belirtti.

'BURULAŞ'I YAŞATMAK ZORUNDAYIZ'

Türkiye'deki tüm ulaşım sistemlerini incelediklerini anlatan Bozbey, şöyle konuştu:

"Kurumları yaşatmak ve geleceğe hazırlamak zorundayız. Yaptığımız düzenlemelerin geçmiş dönemlere göre düşük olduğunu da görüyoruz. Ekonominin getirdiği enflasyon, parçalarda maliyet artışı, personel giderleri, enerji maliyeti artışını hesapladığınızda bizim uyguladığımız sübvansiyon daha fazla artıyor. BURULAŞ'ı düşük oranda sübvanse ederek yaşatmak zorundayız. Geçtiğimiz yıl BURULAŞ'a 3,5 milyar lira para aktardık. Bu, bir yılda 7 tane kavşak, 15 tane yeni vagon demektir. Elbette ulaşım haktır. Ama kentle paylaşmak ve dayanışmak lazım. Kent hepimizin. Büyük sorunların torunlarımıza kalmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu kentin bir yerden bir yere güvenli ulaşımı hepimizi ilgilendiriyor."

HEYKEL-TEFERRÜÇ ARASINDA TELEFERİK HATTI

Heykel-Teferrüç Teleferik Hattı Projesi hakkında da bilgi veren Mustafa Bozbey, "Hanlar Bölgesi, Yeşil Türbe, Ulu Cami, Tarihi Çarşı kentimiz için çok kıymetli. Yaptığımız analizlerde teleferiği Kent Müzesi'nin arkasındaki alanı kullanarak Heykel'e getirmenin çok faydalı olacağını ve vatandaşlar tarafından kullanılabileceğini gördük. Tarihi bölgenin ve Altıparmak'ın canlanmasına ön ayak olmuş olacağız. Çalışmalar tamamlandıktan sonra hemen ihalesini de gerçekleştireceğiz" dedi.

