Başkan Böcek'ten festival sponsorluğu ve bütçe açıklaması

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 6-8 Mayıs tarihleri arasında bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'ne herhangi bir üniversitenin mütevelli heyetinin ne sponsorluk ne de bağış yapmadığını söyledi.

29 ülke, 11 Büyükşehir Belediyesi, 28 il/ilçe belediyesi, 128 dernek ile 68 kadın kooperatifin katıldığı festival bünyesinde düzenlenen 3 bilimsel puanlı sempozyum ve 2 çalıştaya, Antalya başta olmak üzere 14'ü yabancı 32 üniversiteden 99 bilim ve sanat insanı katıldığını hatırlatan Başkan Böcek, "Festival alanında çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan bin 200 gönüllü görev almıştır. Bazı basın yayın organlarının iddia ettiği gibi hiç bir üniversite festivalimize sponsor olmamış ve bağış yapmamıştır. Akademik düzeyde ve gönüllü öğrenciler konusunda katılım sağlanmıştır. Ayrıca kamuoyunda yer aldığı gibi söz konusu üniversitenin mütevelli heyetinin festivalimize sponsorluk ve bağış anlamında herhangi bir katkısı olmamıştır. Bu çirkin iddialara cevap vermek bile bizleri üzmektedir" dedi.

"Festival bütçesi 6 milyon 700 bin TL"

3 gün boyunca devam eden, yurtiçi ve yurtdışından on binlerce insanı buluşturan festivalin bütçesi yine iddia edildiği gibi 20 milyon değil, 6 milyon 700 bin TL olduğu bilgisini paylaşan Bakan Böcek, "Birçok etkinlikte olduğu gibi bağış yapmak isteyen iş insanları 5018 sayılı yasaya uygun olarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na sadece 'Yörük Türkmen Festivali'nin giderlerinde kullanılmak üzere şartlı bağışta bulunmuşlardır. Yapılan bağışlar sadece Yörük Türkmen Festivalimizde kullanılmıştır. Festival bütçemizin yarısından fazlasını karşılayan, Yörük ve Türkmen kültürünü yaşatmaya özen gösteren tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Yaşam mücadelesi verirken, bana karşı oynanan kirli oyunların bir devamı niteliğinde"

Festival süresince kamuoyunda bir algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia eden Başkan Böcek şöyle devam etti:

"Bir kez daha gördük ki hastalığım sürecinde yaşam mücadelesi verirken, bana karşı oynanan kirli oyunların bir devamı niteliğinde, yeni bir algı süreci oluşturulmaya çalışılmıştır. İlk günden itibaren her türlü bilgi paylaşımına açık olduğumuz bilinmektedir. Festivalin basın toplantısında da gazetecilerin sorularına açık ve net bir şekilde yanıt verilmiştir". - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel