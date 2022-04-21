Muhittin Böcek'ten 'Askıda Bilet' Kampanyasına Destek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ramazan Bayramı'nda aileleri ile birlikte bayram geçirmek için memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri için başlatılan 'Askıda Bilet' kampanyasına destek verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerinin sesine duyarsız kalmadı. Başkan Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları ve Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı işbirliği ile başlatılan 'Askıda Bilet' kampanyasına destek olduğunu açıkladı.

"BAYRAM BULUŞMALARINA VESİLE OLALIM"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Haydi hep birlikte heyecan ve özlemle beklenen bayram kavuşmalarına vesile olalım. Bu sevgi hareketine hep beraber katılalım" dedi.

Kampanyaya katılmak isteyenler, askidagencbilet.com adresi üzerinden üniversite öğrencilerine destek olabiliyor. 18-25 yaş arası üniversitede örgün eğitim gören her öğrenci, http://askidagencbilet.com sitesi üzerinden bilet talebi oluşturabiliyor. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar ise 27 Nisan-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında bilet alarak, üniversite öğrencilerinin Ramazan Bayramı'nda ailelerin yanına gitmelerine katkı sağlayabiliyor.