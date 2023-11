Muhittin Böcek Esnaf Odaları Başkanları ile Buluştu

Antalya'da Esnaf Odaları Başkanları ile buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, su tarifesinde yapılan indirimle esnafa yıllık yaklaşık 275 milyon lira destek sağladıklarını söyledi. Antalya'nın bugünü ve mutlu yarınları için birçok proje ve hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Başkan Böcek, "Halkımız ve esnafımız için aynı azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kenti birlikte kalkındıracağız. Çünkü biz esnafımızla güçlüyüz, çünkü biz birlikte güçlüyüz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, esnafın sorunlarını dinlemek ve birlikte çözüm bulmak için Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (AESOB) bağlı odaların başkanları ile buluştu. 75 oda başkanı ve belediye bürokratlarının katıldığı toplantıda talep ve önerileri dinleyen Başkan Böcek, proje ve hizmetlerini anlattı. Başkan Böcek, su indirimi, ulaşım, tarım, turizm, altyapı yatırımları, Sobacılar Çarşısı, Doğu Garajı-Nekropol, Balbey projeleri, Suryapı, Güneş mahalleri kentsel dönüşümü, kültür sanat etkinlikleri ile bilgi verdi. Planlı, kurallı, kimlikli kent vizyonuyla çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Böcek, "Tüm dünyayı sarsan pandemi, ekonomik kriz, Cumhuriyet tarihimizin en büyük Manavgat orman yangını, Kumluca-Finike sel afetleri, Türkiye'nin en büyük deprem felaketi gibi olumsuzlukları bahane etmeden tüm sıkıntıları dayanışmayla, esnafımızla birlikte aştık. Üreten, istihdam sağlayan, turizm ve tarımın başkenti olmamıza katkı koyan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"ESNAFIMIZ ÖNCELİĞİMİZ OLDU"

Başkan Böcek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her yatırımımızda, her projemizde önceliğimiz esnafımız ve sanatkarımız olmuştur. Su tarifesi düzenlemesinde esnafımızı unutmadık. Antalya genelinde 130 bin 855 ticarethane abonemize 10 tona kadar 23.69 TL olan tarifeyi 11 TL'ye düşürdük. Böylece Belediyemizce esnafımıza yıllık yaklaşık 275 milyon TL destek sağlıyoruz. Ulaşımdan gelen bir esnaf kardeşiniz olarak sorunlarımıza her zaman birlikte çözüm aradık. Otobüsçü, taksici, servisçi ve nakliyeci esnafımızla beraber mesai harcadık. Geçmişten günümüze gelen kentimizin ulaşım sorununu birlikte çözmekte kararlıyız."

"ULAŞIMA KATKI SAĞLADIK"

Antalya'nın Türkiye'nin nüfusuna göre en fazla araç sayısına sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Böcek, "Antalya 2 kişiye 1 aracın düştüğü kent olmuştur. Genişlettiğimiz yollar, yaptığımız köprüler, akıllı kavşaklar, ilave toplu taşım araçları, tamamladığımız 3. Etap raylı sistem ile ulaşıma önemli katkılar sağladık. Şimdi de 18 km'lik 4. Etap Konyaaltı-Varsak raylı sistem hattının yapımına çok yakında başlıyoruz. Hattın 5.5 kilometresi, 30 metre yeraltından geçecek ve trafiğe engel olmayacak. 22 kilometrelik 5. Etap Konyaaltı-Lara-Kundu raylı sistem hattı için de çalışmalarımız hızla devam ediyor" diye konuştu.

KENT İÇİ TRAFİK

Kent içi trafiğinin rahatlatılması için yapılması gerekenleri anlatan Başkan Böcek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 20 yıldır hayata geçiremediği Antalya-Alanya otoban projesi ayrıca şehirlerarası hızlı tren projeleri ve çevreyollarının, köprülü kavşakların tamamlaması halinde kent içi trafiğimiz rahatlayacaktır. Bu projelerin de ilgili kurumlar tarafından ivedilikle yapılması gerekmektedir" dedi.

"ÜRETİCİ VE ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLDUK"

Yerelden kalkınma projeleri ve sağladıkları desteklerle her daim üretici ve çiftçinin yanında olduklarını anlatan Başkan Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyemize ait 21 halimizde, 998 komisyoncumuz ve 917 tüccarımızla işlem hacmi olarak Türkiye'de 1. sıraya yükseldik. Manavgat halini tamamladık. Kaş-Kınık ve Alanya hallerini de tamamlıyoruz. Bu kenti Kültür Sanat şehri yapacağımıza söz vermiştik. İlk kez dönemimizde yaptığımız Gastronomi Festivali, Yörük Türkmen Festivali, Antalya Kitap Fuarı, Yeşilçam ve Yılbaşı Festivallerini Antalya'mıza kazandırdık. Esnafımızın da yüzünü güldürdük" diye konuştu.

"DEVLET GARANTİSİZ KREDİLER BULDUK"

17 yıldır tamamlanamayan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi ve Nekropol Müze alanını bitirdiklerini hatırlatan Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Bölge esnafımıza değer kattık. Sobacılar Çarşısı'nda esnafımızın talepleri doğrultusunda yenilemeler yaptık. 35 yıldır çözülemeyen Balbey Kentsel Yenileme Projesi'nde inşaata başladık, hızla devam ediyoruz. Suryapı ve Güneş mahalleleri kentsel dönüşüm projelerinde sona yaklaştık. Antalya'mıza daha iyi hizmet sunmak için devlet garantisiz krediler bulduk. Her ne kadar siyasete malzeme yapılsa da mücadelemizden geri adım atmadık."

"ESNAFIMIZLA GÜÇLÜYÜZ"

Kente kazandırılan altyapı yatırımlarını da anlatan Başkan Böcek, "3 bin 155 km içme suyu hattı, 438 km kanalizasyon hattı, Serik ve Kemer arıtma tesisleri yapımı, 6 arıtma tesisi kapasite artırımı, 6 derin deniz deşarj hattı yenileme, 2 bin 372 km yol yapımı ve bakımı ile Antalya'mızın şimdiye kadar görmediği altyapı yatırımlarını gerçekleştirdik. Bu ve benzeri birçok yatırım ve hizmeti, Antalya'mızın bugünü ve mutlu yarınları için hayata geçirdik. Sonuç olarak halkımız ve esnafımız için aynı azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kenti birlikte kalkındıracağız. Çünkü biz esnafımızla güçlüyüz, çünkü biz birlikte güçlüyüz" diye konuştu.

BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de 75 oda ve 104 bin aktif üyeye sahip bir camianın sorunlarını, taleplerini birinci ağızdan dile getirmek için bir araya geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sorunlara çözüm için Başkanımız Muhittin Böcek ile sürekli temas halindeyiz. Başkanımızın esnafın yararına olacağını düşündüğümüz tüm projelerde bizim de fikirlerimizi alması çok önemli. Birçok konuda birlikte karar alıyor hayata geçiriyoruz ve taleplerimize çözüm buluyoruz. Koordineli çalışma yapıyoruz. Başkanımız göreve geldiği günden buyana düzenlediğimiz her toplantımızda, etkinliğimizde bizi hiç yalnız bırakmadı. Sağ olsun var olsun. Antalya'nın gelişmesi ve güzelleşmesi adına yapılan projelerde bizlere söz sahibi olmamız adına yer verdi. Gazipaşa'dan Kaş'a ticaretin gelişmesine, esnafın kazanç kapılarının açılmasına vesile oldu. Her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olan Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum."