Başkan Bıyık: "Sahanın nabzını iyi bir şekilde tutmaya çalışıyoruz" - Haberler

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Sahanın nabzını iyi bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Çok şükür bugüne kadar bizlere iletilen bütün sorunları çözmüş durumdayız" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe genelinde mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor. Dün akşam mesai sonrası toplantılara katılan Muzaffer Bıyık, Nenahatun Mahallesi'nde bulunan Havuzlu Park Sosyal Tesislerinde vatandaşlara da bir araya geldi.

"Sahanın nabzını iyi bir şekilde tutmaya çalışıyoruz"

Vatandaşların sorunlarını çözmek için gayret ettiklerini ifade eden Muzaffer Bıyık, "Her anımızı vatandaşımızla geçirmeye gayret gösteriyoruz. Ziyaretlerde vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Bu talepleri karşılama konusunda azami gayret sarf ediyoruz. Dolayısıyla sürekli sahada olmaya çalışıyoruz. Sahanın nabzını iyi bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Çok şükür bugüne kadar bizlere iletilen bütün sorunları çözmüş durumdayız. Bizimle ilgili olmayan sorunlar konusunda da ilgili kurumlara, ilgili kişilere de bunları aktarıyoruz ve bizler de bunun takibini yapıyoruz. vatandaşlarımızla gönül bağımızı koparmadan her zaman iç içe olmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel