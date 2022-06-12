Başkan Beyoğlu vatandaş ve esnaf ziyaretlerini süddürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Beyoğlu vatandaş ve esnaf ziyaretlerini süddürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Beyoğlu vatandaş ve esnaf ziyaretlerini süddürüyor

İlçede esnaf ve vatandaş ziyaretlerini yoğun bir tempoda sürdürerek günde ortalama 100 kişi ile mahalle buluşmalarında bir araya gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hamaset yerine hizmet belediyeciliği dilini esas alarak başarılı olduklarını söyledi.

İlçede esnaf ve vatandaş ziyaretlerini yoğun bir tempoda sürdürerek günde ortalama 100 kişi ile mahalle buluşmalarında bir araya gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hamaset yerine hizmet belediyeciliği dilini esas alarak başarılı olduklarını söyledi.

İlçede esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla oluşturduğu sıcak ve samimi iletişimle dikkat çekiyor. Önceliğinin siyaset değil, hizmet olduğunu belirten Başkan Beyoğlu, hamaset yerine hizmet dilini kullanarak toplumun her kesimiyle gönül birlikteliği oluşturduklarını söyledi.

"Emanetin sahibi olan millet emreder"

Sorun ve taleplerin hızlı bir şekilde karşılanması için pratik çözümler ürettiklerini belirten Beyoğlu, "Dileyen her vatandaşımız bana ve ilgili birimlerimize arada hiç bir engel olmadan rahatlıkla ulaşabiliyor. Benim tabi ki mensubu olduğum parti ve siyasi hareket var. Ancak belediyecilikte hizmet kimliği, siyasi etiketten önce gelir. Bizden olan, bizden olmayan diye bir şey söz konusu olamaz. Efendi olan millettir. Emanetin sahibi olarak millet emreder, hizmetkar olarak da bizler gereğini yapmak zorundayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'belediyeler siyaset değil, hizmet kurumlarıdır' söyleminin gereğini yapıyoruz. Biz burada başarılı olursak kentimiz gelişecek, halkımız huzurlu olacak ve bunun sonucu da elbette partimizin hanesine başarı olarak yazılacak. İstediğiniz kadar hizmet yapın, yol yapın, alt yapı yapın. Gönüllere girmedikten sonra anlamı olmaz. İlçemizin 48 mahallesinin her karışında hizmet yapmaya devam ederken, 400 bin vatandaşımızın tamamıyla temas kurup gönül bağı oluşturmak için yoğun bir gayretle yola devam ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Beyoğlu Beyoğlu Bağlar Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title