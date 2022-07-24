Başkan Beyoğlu, vatandaş buluşmalarına devam ediyor

Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaf ve hane ziyaretlerine devam ediyor.

Hafta sonunda buluşmalara devam eden Beyoğlu, Sakarya Caddesi'nde esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı farklı yaş grubundaki gençlerin hizmetlerle ilgili görüşlerini dinledi. Sokak sokak gezerek sıcak havaya aldırış etmeden vatandaşların taleplerine kulak kabarttıklarına vurgu yapan Başkan Beyoğlu, Fatih Mahallesi'nde samimi bir ortamda hane ziyaretlerine devam ettiklerini ifade etti.

Başkan Beyoğlu, göreve geldikleri 2019 yılından itibaren bu anlamlı ve içten tablonun Bağlar için sıradan görüntüler haline geldiğini söyledi. Beyoğlu, "Her ziyaretimizde bu güzel tablo ile karşılaşıyoruz. Halkımız, samimiyet ve tevazuya tam prim veriyor. Sorununu çözdüğümüz her bir insanımız bizi mutlu ediyor" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel