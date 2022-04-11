Başkan Beyoğlu, Kur'an kursu öğrencileriyle iftarda bir araya geldi

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın AK Parti Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Mavi Marmara şehidi Ali Haydar Bengi'nin adını taşıyan Kur'an Kursu'nda öğrenim gören öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

İftar programından sonra öğrencilere hitap eden Başkan Beyoğlu, manevi eğitimin önemine dikkat çekerek bu şuurla yetişen gençlerin gelecekte vatana ve İslam'a önemli hizmetlerde bulunacağına olan inancının tam olduğunu ifade etti. Gençlerin heyecanından ve coşkusundan çok etkilendiğini belirten Beyoğlu, geleceğe ışık tutan eğitim çalışmalarından ötürü kurs yönetimi ve hocaları da tebrik etti. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel